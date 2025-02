Innovative Technologien-ETFs

Nvidia ist führend in der Entwicklung von Grafikprozessoren und künstlicher Intelligenz, die in verschiedenen Bereichen - von Spielen bis hin zu autonomen Fahrzeugen - zum Einsatz kommen. ASML ist ein wichtiger Akteur in der Halbleiterindustrie und stellt Maschinen für die Herstellung von Mikrochips her. AMD entwickelt Hochleistungsprozessoren und Grafikkarten, die in Computern, Spielekonsolen und Servern zum Einsatz kommen. Diese Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Technologien und sind daher häufig Bestandteil von ETFs, die in diesen Sektor investieren.