Gesundheitswesen-ETFs

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen in der Diabetesversorgung und stellt Insulin und andere Medikamente her, die weltweit vertrieben werden. Besonders bekannt ist es auch wegen seiner Abnehmspritzen geworden. Thermo Fisher Scientific bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die wissenschaftliche Forschung und Diagnostik an und ist damit ein wichtiger Akteur in der Biotechnologie und Medizintechnik. UnitedHealth ist eines der größten Gesundheitsdienstleistungsunternehmen in den USA und bietet eine breite Palette von Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen an. Diese Unternehmen spielen eine zentrale Rolle im Gesundheitswesen und tragen zur Entwicklung und Innovation in diesem Sektor bei.