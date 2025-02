Globale Dividenden-ETFs sind besonders attraktiv für Anleger, die Wert auf regelmäßige Erträge legen und gleichzeitig von der Diversifikation über verschiedene Regionen und Branchen profitieren möchten. Diese ETFs bieten eine einfache Möglichkeit, in dividendenstarke Unternehmen weltweit zu investieren, was zu einer stabilen Einkommensquelle führt. Diese ETFs investieren beispielsweise in Unternehmen wie Johnson & Johnson und Procter & Gamble, die für ihre zuverlässigen Dividendenzahlungen bekannt sind.

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten können dividendenstarke Unternehmen eine gewisse Stabilität bieten, da sie tendenziell weniger volatil sind als wachstumsorientierte Aktien.

Zu den Sektoren, die in diesen ETFs häufig vertreten sind, gehören Gesundheit, Konsumgüter, Energie und Finanzdienstleistungen. Insgesamt bieten globale Dividenden-ETFs eine attraktive Kombination aus regelmäßiger Ertragsgenerierung und langfristigem Kurspotenzial.