Rüstung-ETFs

Palantir Technologies bietet fortschrittliche Datenanalyse- und Cybersicherheitslösungen für militärische und sicherheitsrelevante Anwendungen. Thales ist ein globales Unternehmen, das in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit tätig ist. Rheinmetall ist bekannt für die Herstellung von Militärfahrzeugen, Waffen und Munition. Leonardo ist ein italienisches Unternehmen, das in den Bereichen Verteidigung und Luftfahrt tätig ist. CrowdStrike ist auf Cybersicherheitslösungen spezialisiert und spielt eine wichtige Rolle beim Schutz vor Hackerangriffen und Cyberkriegen. BAE Systems ist eines der größten Rüstungs- und Verteidigungsunternehmen der Welt und bietet eine breite Palette von Militärtechnologien und -ausrüstungen an. General Dynamics ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Luft-, See- und Landverteidigung.