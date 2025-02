Momentum-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich in einem positiven Aufwärtstrend befinden. Diese ETFs verfolgen die Strategie, dass Aktien, die in der Vergangenheit starke Kursgewinne verzeichnet haben, auch weiterhin gute Renditen erzielen können.

Momentum-ETFs bündeln solche Aktien, um von anhaltenden Trends und positiven Kursbewegungen zu profitieren. Diese Strategie gehört zur Gruppe der Smart-Beta-Strategien.

In diesem Ratgeber erfährst du, wie du den für deine Anlagebedürfnisse am besten geeigneten Momentum-ETF findest, warum diese Anlageform sinnvoll sein kann und welche Vor- und Nachteile sie bietet.