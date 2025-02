Growth-ETFs sind eine attraktive Anlagemöglichkeit für Anleger, die auf das langfristige Wachstum verschiedener Aktien setzen möchten.

Wachstumsunternehmen, insbesondere in Sektoren wie Technologie und Biotechnologie, haben oft das Potenzial für überdurchschnittliche Kursgewinne. Diese Unternehmen reinvestieren ihre Gewinne in Expansion und Innovation, was zu erheblichen Wertsteigerungen führen kann. Beispiele dafür sind die US-Unternehmen Amazon, Apple oder Nvidia.

Allerdings sind Growth-ETFs auch mit höheren Risiken verbunden, da wachstumsorientierte Unternehmen volatiler sind und stärker auf konjunkturelle Schwankungen reagieren können. Trotz dieser Volatilität bieten Growth-ETFs eine breite Diversifikation, die das Risiko einzelner Aktien reduziert.

Insgesamt bieten Growth-ETFs attraktive Renditechancen für Anleger, die bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen, um von den Wachstumschancen zukunftsorientierter Unternehmen zu profitieren.