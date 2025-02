Der TecDAX bildet die Wertentwicklung von in Deutschland tätigen Unternehmen ab, die dem Technologiesektor angehören und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind.

Der TecDAX setzt sich aus 30 Indexmitgliedern zusammen. Die im Index enthaltenen Werte bieten eine breite Diversifikation innerhalb des Technologiesektors und konzentrieren sich auf Unternehmen aus verschiedenen Bereichen wie Software, Biotechnologie oder Telekommunikation.

Die wichtigsten im TecDAX vertretenen Branchen sind: Technologie (45,19 %), Gesundheitswesen (28,25 %), Kommunikation (22,60 %) und Industrie (3,13 %) (Stand: 11.09.2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen TecDAX-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher TecDAX-ETF am besten zu dir passt.