Der STOXX Global Select Dividend 100 Index bildet die Wertentwicklung von 100 Unternehmen mit den weltweit höchsten Dividendenrenditen ab. Ziel ist es, durch regelmäßige Dividendenausschüttungen ein stabiles Einkommen zu erwirtschaften.

Die größten vertretenen Branchen in einem Index-ETF auf den STOXX Global Select Dividend 100 Index sind: Finanzen (37,53 %), Energie (10,42 %), Zyklische Konsumgüter (10,30 %) und Versorger (8,42 %) (Stand: 12. September 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen STOXX Global Select Dividend 100-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der STOXX Global Select Dividend 100-ETFs am besten zu dir passt.