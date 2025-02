Der MSCI Europe Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Caps aus 15 europäischen Industrieländern ab. Der Index setzt sich aus über 400 Indexmitgliedern zusammen.

Ein Index-ETF auf den MSCI Europe Index fokussiert sich auf Europa. Die größten im MSCI Europe Index vertretenen Branchen sind: Finanzen (17,84 %), Industrie (16,29 %), Gesundheitswesen (15,58 %) und Basiskonsumgüter (10,58 %) (Stand: 13. Mai 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI Europe-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der MSCI Europe-ETFs am besten zu dir passt.