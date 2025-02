Der DivDAX bildet die Wertentwicklung von 15 DAX-Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite ab. Er enthält somit große Unternehmen aus Deutschland, die im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt werden.

Der DivDAX setzt sich aus 15 Indexmitgliedern zusammen, die aus den 40 DAX-Unternehmen ausgewählt werden. Die im Index enthaltenen Werte sind somit große börsennotierte Aktiengesellschaften aus Deutschland, die besonders hohe Dividenden zahlen.

Die wichtigsten im DivDAX vertretenen Branchen sind: Finanzen (27,80 %), Zyklische Konsumgüter (19,62 %), Industrie (12,49 %) und Kommunikation (11,47 %) (Stand: 11.09.2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen DivDAX-ETFs am besten abschneiden und welche Vor- und Nachteile sie haben. So kannst du herausfinden, welcher DivDAX-ETF am besten zu dir passt.