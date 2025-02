Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie die Türkei investieren. Türkei-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, in den türkischen Aktienmarkt zu investieren, ohne einzelne Aktien auswählen zu müssen. Diese Exchange Traded Funds (ETFs) folgen bestimmten Indizes, die türkische Unternehmen abbilden, und bieten eine diversifizierte Anlage.

Die Türkei gilt als aufstrebendes Schwellenland mit großem Wachstumspotential, insbesondere aufgrund ihrer strategischen Lage zwischen Europa und Asien.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Türkei-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Türkei-ETFs am besten zu dir passt.