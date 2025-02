Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Südafrika investieren. Südafrika gilt als die am weitesten entwickelte Volkswirtschaft des Kontinents Afrika. So verfügt das Land über zahlreiche Rohstoffe, unter denen traditionell besonders die Edel- und Industriemetalle bedeutsam sind. Aber auch der Finanzsektor ist stark. So liegt in Südafrika z.B. die Johannesburg Stock Exchange (JSE). Sie ist die größte und bedeutendste Börse in Afrika und wurde bereits 1887 gegründet.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Südafrika-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Südafrika-ETFs am besten zu dir passt.