Global X ist eine auf Exchange Traded Funds (ETFs) spezialisierte Investmentfondsgesellschaft. Das 2008 gegründete Unternehmen bietet eine breite Palette von ETFs an, die sich auf innovative Anlagestrategien und thematische Anlagen konzentrieren. Global X ETFs bieten Anlegern Zugang zu bestimmten Märkten, Branchen und Trends, die über traditionelle Anlageklassen hinausgehen. Die Fonds von Global X sind weltweit an verschiedenen Börsen notiert und ermöglichen es Anlegern, gezielt in bestimmte Sektoren oder Themen zu investieren.