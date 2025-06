Deka ETFs sind eine Produktlinie von Exchange Traded Funds (ETFs), die von der Deka Investment GmbH angeboten werden. Die Deka Investment GmbH ist die Kapitalanlagegesellschaft der Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland und gehört zur Deka-Gruppe. Die Deka-Gruppe ist einer der größten Asset Manager in Deutschland und bietet eine breite Palette von Investmentfonds und Finanzdienstleistungen an.