AXA IM ETF steht für AXA Investment Managers ETFs. AXA Investment Managers ist ein globaler Vermögensverwalter und Anbieter von Investmentfonds. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Investmentprodukten an, darunter auch Exchange Traded Funds (ETFs), die unter der Marke AXA IM ETFs vertrieben werden. Die ETFs von AXA IM werden an verschiedenen Börsen gehandelt und ermöglichen Anlegern, in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und alternative Anlagen zu investieren. Ziel der AXA IM ETFs ist es, die Wertentwicklung bestimmter Indizes abzubilden oder bestimmte Anlagestrategien zu verfolgen.