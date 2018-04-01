Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit
Beschreibung
Der norwegische Staatsfonds wurde gegründet um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Dazu investiert der Fonds in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus Aktien, Anleihen und Immobilien.
Mit dem Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit Portfolio können Anleger die Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit nachhaltigen ETFs umsetzen.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|-1,81 %
|3 Monate
|+2,14 %
|6 Monate
|+5,26 %
|Laufendes Jahr
|+4,31 %
|1 Jahr
|+5,86 %
|3 Jahre
|+34,12 % (10,13 % p.a.)
|5 Jahre
|+44,50 % (7,64 % p.a.)
|Seit Auflage (01.04.2018)
|+92,24 % (8,93 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|6
|Portfoliokosten (TER)
|0,14 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|1,11 %
|Portfolioerstellung
|01.04.2018
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jän
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|2,0 %
|-0,2 %
|-5,0 %
|-2,3 %
|3,6 %
|0,9 %
|2,8 %
|2,2 %
|2,2 %
|2,5 %
|-3,0 %
|—
|4,31 %
|1,11 %
|2024
|1,1 %
|2,5 %
|2,2 %
|-2,6 %
|2,1 %
|2,2 %
|1,4 %
|1,3 %
|1,6 %
|-0,6 %
|4,4 %
|-1,1 %
|16,31 %
|1,38 %
|2023
|4,7 %
|-0,8 %
|1,3 %
|0,0 %
|1,5 %
|1,9 %
|2,0 %
|-0,8 %
|-2,5 %
|-2,8 %
|4,9 %
|3,3 %
|15,06 %
|1,46 %
|2022
|-4,5 %
|-2,8 %
|1,7 %
|-3,2 %
|-2,8 %
|-5,0 %
|7,6 %
|-3,5 %
|-6,9 %
|2,2 %
|3,0 %
|-5,7 %
|-16,15 %
|0,68 %
|2021
|-0,1 %
|-1,4 %
|3,1 %
|0,8 %
|0,1 %
|3,3 %
|0,9 %
|2,0 %
|-2,2 %
|5,0 %
|-0,3 %
|3,3 %
|20,97 %
|0,55 %
|2020
|0,8 %
|-5,3 %
|-11,7 %
|10,7 %
|4,0 %
|1,5 %
|0,8 %
|3,0 %
|-0,7 %
|-1,8 %
|5,9 %
|1,8 %
|8,64 %
|—
|2019
|5,3 %
|2,8 %
|2,2 %
|2,1 %
|-3,0 %
|4,1 %
|1,3 %
|0,4 %
|1,9 %
|1,3 %
|2,3 %
|1,7 %
|24,09 %
|—
|2018
|—
|—
|—
|2,5 %
|1,8 %
|-0,9 %
|2,6 %
|1,2 %
|0,5 %
|-4,2 %
|2,0 %
|-6,4 %
|—
|—
|2017
|—
|—
|2016
|—
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.