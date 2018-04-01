Beschreibung

Der norwegische Staatsfonds wurde gegründet um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Dazu investiert der Fonds in ein breit gestreutes internationales Portfolio aus Aktien, Anleihen und Immobilien.

Mit dem Norwegischer Staatsfonds Nachhaltigkeit Portfolio können Anleger die Anlagestrategie des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit nachhaltigen ETFs umsetzen.