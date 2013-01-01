50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold
Beschreibung
Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.
Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1.642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2.700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10.000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC.
Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15.000 Einzeltitel weltweit investiert – eine außergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+4,06 %
|3 Monate
|+7,76 %
|6 Monate
|+14,98 %
|Laufendes Jahr
|+5,61 %
|1 Jahr
|+9,23 %
|3 Jahre
|+29,60 % (9,01 % p.a.)
|5 Jahre
|+37,16 % (6,62 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2013)
|+112,21 % (6,07 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|4
|Portfoliokosten (TER)
|0,15 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|1,13 %
|Portfolioerstellung
|01.01.2013
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jän
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|1,7 %
|-0,2 %
|-3,0 %
|-2,8 %
|2,4 %
|-0,2 %
|3,2 %
|1,5 %
|3,4 %
|1,0 %
|—
|—
|5,61 %
|1,13 %
|2024
|0,9 %
|1,9 %
|2,5 %
|-0,9 %
|0,8 %
|2,1 %
|1,4 %
|0,0 %
|2,6 %
|-0,4 %
|2,8 %
|-0,1 %
|16,12 %
|1,10 %
|2023
|3,5 %
|-0,8 %
|1,6 %
|-0,9 %
|1,4 %
|0,3 %
|1,7 %
|-0,7 %
|-1,6 %
|-1,6 %
|3,1 %
|2,3 %
|9,08 %
|0,81 %
|2022
|-2,4 %
|-1,6 %
|0,3 %
|-1,1 %
|-2,7 %
|-3,3 %
|4,7 %
|-1,4 %
|-5,0 %
|-0,5 %
|1,3 %
|-3,9 %
|-11,25 %
|0,51 %
|2021
|-0,1 %
|-1,2 %
|1,5 %
|0,0 %
|0,5 %
|2,3 %
|-0,1 %
|1,2 %
|-1,3 %
|2,1 %
|0,6 %
|1,4 %
|11,42 %
|0,47 %
|2020
|0,9 %
|-2,8 %
|-8,0 %
|7,9 %
|2,5 %
|1,1 %
|0,6 %
|0,7 %
|-0,9 %
|-0,2 %
|2,3 %
|1,9 %
|5,07 %
|—
|2019
|4,8 %
|1,6 %
|2,3 %
|0,8 %
|-2,7 %
|3,3 %
|1,6 %
|1,2 %
|1,2 %
|0,5 %
|1,2 %
|2,1 %
|18,53 %
|—
|2018
|0,3 %
|-0,0 %
|-0,4 %
|1,4 %
|2,4 %
|-1,8 %
|1,0 %
|0,5 %
|-0,2 %
|-1,9 %
|1,2 %
|-3,4 %
|-1,01 %
|—
|2017
|-0,8 %
|4,1 %
|0,0 %
|-0,8 %
|-1,4 %
|-2,0 %
|-1,3 %
|-0,0 %
|0,1 %
|1,9 %
|-1,4 %
|0,7 %
|2,44 %
|—
|2016
|-2,0 %
|2,1 %
|-0,3 %
|1,7 %
|2,0 %
|3,6 %
|1,6 %
|-0,2 %
|0,3 %
|-0,3 %
|1,0 %
|2,1 %
|9,03 %
|—
