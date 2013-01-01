extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold

50 % Aktienquote
0,15 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
4Anzahl ETFs
Beschreibung

Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.

Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1.642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2.700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10.000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC

Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15.000 Einzeltitel weltweit investiert – eine außergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.

Renditekennzahlen

1 Monat+4,06 %
3 Monate+7,76 %
6 Monate+14,98 %
Laufendes Jahr+5,61 %
1 Jahr+9,23 %
3 Jahre+29,60 % (9,01 % p.a.)
5 Jahre+37,16 % (6,62 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+112,21 % (6,07 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs4
Portfoliokosten (TER)0,15 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.1,13 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
40,00 %
Andere
Andere
+3,24 %
0,10 %
Anleihen
3
 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Andere
Andere
0,20 %
Aktien
8
 iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)
20,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
8
 Invesco Physical Gold ETC
10,00 %
Andere
Andere
0,12 %
Rohstoffe
4
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20251,7 %-0,2 %-3,0 %-2,8 %2,4 %-0,2 %3,2 %1,5 %3,4 %1,0 %5,61 %1,13 %
20240,9 %1,9 %2,5 %-0,9 %0,8 %2,1 %1,4 %0,0 %2,6 %-0,4 %2,8 %-0,1 %16,12 %1,10 %
20233,5 %-0,8 %1,6 %-0,9 %1,4 %0,3 %1,7 %-0,7 %-1,6 %-1,6 %3,1 %2,3 %9,08 %0,81 %
2022-2,4 %-1,6 %0,3 %-1,1 %-2,7 %-3,3 %4,7 %-1,4 %-5,0 %-0,5 %1,3 %-3,9 %-11,25 %0,51 %
2021-0,1 %-1,2 %1,5 %0,0 %0,5 %2,3 %-0,1 %1,2 %-1,3 %2,1 %0,6 %1,4 %11,42 %0,47 %
20200,9 %-2,8 %-8,0 %7,9 %2,5 %1,1 %0,6 %0,7 %-0,9 %-0,2 %2,3 %1,9 %5,07 %
20194,8 %1,6 %2,3 %0,8 %-2,7 %3,3 %1,6 %1,2 %1,2 %0,5 %1,2 %2,1 %18,53 %
20180,3 %-0,0 %-0,4 %1,4 %2,4 %-1,8 %1,0 %0,5 %-0,2 %-1,9 %1,2 %-3,4 %-1,01 %
2017-0,8 %4,1 %0,0 %-0,8 %-1,4 %-2,0 %-1,3 %-0,0 %0,1 %1,9 %-1,4 %0,7 %2,44 %
2016-2,0 %2,1 %-0,3 %1,7 %2,0 %3,6 %1,6 %-0,2 %0,3 %-0,3 %1,0 %2,1 %9,03 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.