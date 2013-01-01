Beschreibung

Das 50/40/10 ETF-Portfolio mit Gold ist als ausgewogenes Langfristportfolio konzipiert und kombiniert drei Anlageklassen: 50 % Aktien, 40 % globale Anleihen und 10 % Gold. Ziel ist eine starke globale Diversifikation bei gleichzeitigem Schutz vor Marktschwankungen.

Der 50 % Aktienanteil teilt sich auf in 60 % globale Standardwerte (rund 1.642 Titel) und 40 % Unternehmensbeteiligungen aus Schwellenländern (ca. 2.700 Titel). Der 40 % Anleihenteil besteht aus einem breit gestreuten globalen Anleihe-ETF, der sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen abbildet – mit über 10.000 Einzeltiteln. Als stabilisierende Komponente dient zu 10 % ein Gold-ETC.

Mit nur drei ETFs ist man so in insgesamt nahezu 15.000 Einzeltitel weltweit investiert – eine außergewöhnlich breite Streuung bei gleichzeitig einfacher Umsetzung.