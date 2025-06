John Paulson, geboren am 14. Dezember 1955 in New York City, ist ein amerikanischer Milliardär und Hedgefonds-Manager. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine spektakulären Gewinne während der Finanzkrise 2007-2008, als er erfolgreich gegen den US-Hypothekenmarkt wettete. Paulson gründete 1994 Paulson & Co. Inc., eine New Yorker Investmentgesellschaft, die sich schnell einen Namen in der Finanzwelt machte.