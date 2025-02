Ethereum-ETFs

Viele Anleger suchen nach einem Ethereum-ETF, wenn sie in Ethereum investieren wollen. Anders als in den USA ist es in Deutschland jedoch gesetzlich nicht erlaubt, dass ein Investmentfonds in eine einzelne Kryptowährung investiert. Anleger, die in Ethereum investieren möchten, müssen daher auf Ethereum-ETPs (Exchange Traded Products) zurückgreifen.