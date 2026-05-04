Der MSCI World IMI (MSCI World Investable Market Index) umfasst rund 5.200 Unternehmen aus 23 Industrieländern.

Die größten in einem Index-ETF auf den MSCI World IMI Index vertretenen Länder sind die USA (70,15 %), Japan (6,44 %), Großbritannien (3,88 %), Kanada (3,68 %) und Frankreich (2,44 %). Die größten Sektoren sind IT (24,17 %), Finanzen (16,08 %), Industrie (12,76 %), Gesundheitswesen (9,66 %) und Zyklische Konsumgüter (9,45 %).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI World IMI-ETFs am besten abschneiden und wo die Vor- und Nachteile eines solchen Investments liegen. So kannst du herausfinden, welcher der MSCI World IMI-ETFs am besten zu dir passt.

Beachte: Aktuell sind auf den MSCI World IMI Index keine ETFs in Österreich zugelassen. Das kann sich aber in der Zukunft ändern.