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Scalable Capital ETF-Sparplan Test

  • Über 1.500 ETF-Sparpläne (1.500 kostenfrei)
  • Ab 1 Euro Sparrate
  • Kostenlose Depotführung

In diesem Test haben wir den Scalable Capital ETF-Sparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
Scalable Capital
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“Ein hervorragendes Angebot im Bereich ETF-Sparplan”

Verena Straus, extraETF

Scalable Capital ETF-Sparplan Testbericht

verena-straus-2.pngvon
Aktualisiert am 08.10.2026

In diesem Testbericht haben wir den Scalable Capital ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Scalable Capital ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Scalable Capital mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot Scalable Capital ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Angebot beim Scalable Capital ETF-Sparplan umfasst über 1.500 ETFs. Alle ETFs können kostenfrei angespart werden. Das Produktangebot ist derzeit das größte am Markt und umfasst Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, Immobilien-ETFs, Rohstoff-ETFs und Portfoliokonzepte.

AngebotAnzahl ETFKostenfreie ETFs
Alle sparplanfähigen ETFs 1 777 1 777
davon Aktien-ETFs 1 092 1 092
davon Anleihen-ETFs 465 465
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Kosten Scalable Capital ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Bei Scalable Capital sind ETF-Sparpläne kostenfrei. Es fällt im FREE Broker Preismodell auch keine fixe Jahresgebühr an. Dafür kosten reguläre Wertpapiertransaktionen 0,99 Euro. Im Preismodell PRIME+ Broker sind Wertpapiertransaktionen auch kostenfrei. Dafür fällt eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro bzw. 59,88 Euro pro Jahr an.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten ETF-SparplanKosten
Reguläres Preismodell 0,00 €
Anzahl kostenfreie ETFs 1777
Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
Kostenbeispiel Scalable Capital ETF-SparplanGebühr für Sparplan­ausführung
€ 25,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 50,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 100,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 150,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 200,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 250,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 300,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 350,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 400,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 450,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 500,00 ETF-Sparplan€ 0,00

Service Scalable Capital ETF-Sparplan

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BewertungSo haben wir getestet

ETF-Sparpläne können bei Scalable Capital ab einer Sparplanrate von einem Euro abgeschlossen werden. Der ETF-Sparplan kann monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgeführt werden. Eine automatische Dynamisierung der Sparrate bis zu 8 Prozent ist möglich. Die Ausführung von ETF-Sparplänen erfolgt bei Scalable Capital über den Börsenplatz Gettex.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Mindestsparrate€ 1,00
Maximalsparrate€ 5.000,00
Ausführungsintervallmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Ausführungstage01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungGettex (Flexibel)
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
bis zu 8 %
Auszahlplan möglich
Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
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Verena Straus, extraETF

„Ein hervorragendes Angebot im Bereich ETF-Sparplan“

Scalable Capital bietet mit rund 1.500 ETFs das größte ETF-Sparplan Angebot in Österreich. Die Ausführung der ETF-Sparpläne ist kostenfrei und ab einem Euro Sparrate möglich. Damit ist Scalable Capital für Neueinsteiger und ETF-Profis mit besonderen Ansprüchen ein Top-Anbieter. Das ETF-Sparplan Angebot von Scalable Capital bewerten wir mit der Bestnote EMPFEHLUNG.

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Scalable Capital ETF-Sparplan Vergleich

Hier kannst du den Scalable Capital ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Scalable Capital vs Trade Republic
Angebot
Anzahl ETFs 1 777 1 636
Kostenfreie ETFs 1 777 1 636
Kosten
Reguläres Preismodell0,00 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
Service
Steuereinfach
Mindestsparrate€ 1,00€ 1,00
Maximalsparrate€ 5.000,00
Ausführungsintervallmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlichwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich
Ausführungstage01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.02. / 16.
SparplanausführungGettex (Flexibel)Lang & Schwarz Exchange (9:00 - 17:30 Uhr)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
bis zu 8 %
Auszahlplan möglich
Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
VL-Sparen möglich
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 17.09.2026

Scalable Capital ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Scalable Capital über Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 1 092 1 092
Anleihen
 465 465
Rohstoffe
 128 128
Geldmarkt
 10 10
Kreditderivate
 21 21
Währungen
 5 5
Portfoliokonzepte
 11 11
Immobilien
 29 29
Kryptowährungen
 16 16

ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.

Zum ETF-Sparplan Vergleich

Scalable Capital ETF-Sparplan Angebot nach ETF-Anbietern

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Scalable Capital über ETF-Anbieter verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

ETF-AnbieterAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
iShares
 462 462
Amundi
 333 333
WisdomTree
 168 168
Xtrackers
 161 161
Invesco
 116 116
UBS
 111 111
State Street SPDR
 101 101
BNP Paribas Easy
 63 63
Vanguard
 47 47
JP Morgan
 40 40
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Was ist ein ETF-Sparplan?

Du möchtest wissen, wie ein ETF-Sparplan funktioniert? Alles über den ETF-Sparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren ETF-Sparpläne

Über Scalable Capital

Scalable Capital ist ein FinTech-Unternehmen, das eine digitale Vermögensverwaltung und den Wertpapierhandel für Privatanlegende anbietet. Privatanlegende können über Scalable Capital zu günstigen Gebühren Aktien, ETFs, Derivate und Fonds handeln. Scalable Capital wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in München. Scalable Capital hat in mehreren Finanzierungsrunden insgesamt 260 Mio. Euro Kapital erhalten. Zu den Investoren gehören BlackRock, Tencent,  HV Capital und Tengelmann Ventures. Scalable Capital ist seit September 2025 eine eigenständige Bank und kann damit jetzt alles rund um Finanzen aus einer Hand zu noch besseren Konditionen anbieten.

So legst du einen ETF-Sparplan bei Scalable Capital an

Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei Scalable Capital anlegen kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Scalable Capital eröffnen. Die Eröffnung dauert ein paar Minuten über dein Smartphone oder den Browser. Nach der Legitimation VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.

2

ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei Scalable Capital im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das kannst du über die ETF-Suche prüfen.

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Scalable Capital Depot ein und rufe den ETF auf. Über den Button “Jetzt einrichten” kannst du den ETF-Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin. Du kannst auch wählen, ob sich die Sparrate über eine Dynamik jährlich erhöhen soll (Inflationsanpassung). Entscheide dich zudem, ob die Sparrate von deinem Guthaben oder von deinem Verrechnungskonto abgebucht werden soll.

4

ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.

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Häufig gestellte Fragen zum Scalable Capital ETF-Sparplan

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