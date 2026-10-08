Scalable Capital ETF-Sparplan Test

Scalable Capital ist ein FinTech-Unternehmen, das eine digitale Vermögensverwaltung und den Wertpapierhandel für Privatanlegende anbietet. Privatanlegende können über Scalable Capital zu günstigen Gebühren Aktien, ETFs, Derivate und Fonds handeln. Scalable Capital wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in München. Scalable Capital hat in mehreren Finanzierungsrunden insgesamt 260 Mio. Euro Kapital erhalten. Zu den Investoren gehören BlackRock, Tencent, HV Capital und Tengelmann Ventures. Scalable Capital ist seit September 2025 eine eigenständige Bank und kann damit jetzt alles rund um Finanzen aus einer Hand zu noch besseren Konditionen anbieten.