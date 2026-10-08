Scalable Capital ETF-Sparplan Test

Scalable Capital ETF-Sparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den Scalable Capital ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Scalable Capital ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Scalable Capital mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot Scalable Capital ETF-Sparplan
Das Angebot beim Scalable Capital ETF-Sparplan umfasst über 1.500 ETFs. Alle ETFs können kostenfrei angespart werden. Das Produktangebot ist derzeit das größte am Markt und umfasst Aktien-ETFs, Anleihen-ETFs, Immobilien-ETFs, Rohstoff-ETFs und Portfoliokonzepte.
Kosten Scalable Capital ETF-Sparplan
Bei Scalable Capital sind ETF-Sparpläne kostenfrei. Es fällt im FREE Broker Preismodell auch keine fixe Jahresgebühr an. Dafür kosten reguläre Wertpapiertransaktionen 0,99 Euro. Im Preismodell PRIME+ Broker sind Wertpapiertransaktionen auch kostenfrei. Dafür fällt eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro bzw. 59,88 Euro pro Jahr an.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten ETF-Sparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|Anzahl kostenfreie ETFs
|1777
|Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
|—
|Kostenbeispiel Scalable Capital ETF-Sparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|€ 25,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 50,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 100,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 150,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 200,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 250,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 300,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 350,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 400,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 450,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
|€ 500,00 ETF-Sparplan
|€ 0,00
Service Scalable Capital ETF-Sparplan
ETF-Sparpläne können bei Scalable Capital ab einer Sparplanrate von einem Euro abgeschlossen werden. Der ETF-Sparplan kann monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgeführt werden. Eine automatische Dynamisierung der Sparrate bis zu 8 Prozent ist möglich. Die Ausführung von ETF-Sparplänen erfolgt bei Scalable Capital über den Börsenplatz Gettex.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|€ 1,00
|Maximalsparrate
|€ 5.000,00
|Ausführungsintervall
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|Gettex (Flexibel)
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
„Ein hervorragendes Angebot im Bereich ETF-Sparplan“
Scalable Capital bietet mit rund 1.500 ETFs das größte ETF-Sparplan Angebot in Österreich. Die Ausführung der ETF-Sparpläne ist kostenfrei und ab einem Euro Sparrate möglich. Damit ist Scalable Capital für Neueinsteiger und ETF-Profis mit besonderen Ansprüchen ein Top-Anbieter. Das ETF-Sparplan Angebot von Scalable Capital bewerten wir mit der Bestnote EMPFEHLUNG.
Scalable Capital ETF-Sparplan Vergleich
Hier kannst du den Scalable Capital ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl ETFs
|1 777
|1 636
|Kostenfreie ETFs
|1 777
|1 636
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,00 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
|Service
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|€ 1,00
|€ 1,00
|Maximalsparrate
|€ 5.000,00
|—
|Ausführungsintervall
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich
|Ausführungstage
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|02. / 16.
|Sparplanausführung
|Gettex (Flexibel)
|Lang & Schwarz Exchange (9:00 - 17:30 Uhr)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen möglich
|Bewertung
EMPFEHLUNG
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 17.09.2026
Scalable Capital ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen
Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Scalable Capital über Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.
ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter
Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.
Scalable Capital ETF-Sparplan Angebot nach ETF-Anbietern
Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Scalable Capital über ETF-Anbieter verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.
Was ist ein ETF-Sparplan?
Du möchtest wissen, wie ein ETF-Sparplan funktioniert? Alles über den ETF-Sparplan findest du in unserem Wissensbereich.
Über Scalable Capital
Scalable Capital ist ein FinTech-Unternehmen, das eine digitale Vermögensverwaltung und den Wertpapierhandel für Privatanlegende anbietet. Privatanlegende können über Scalable Capital zu günstigen Gebühren Aktien, ETFs, Derivate und Fonds handeln. Scalable Capital wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in München. Scalable Capital hat in mehreren Finanzierungsrunden insgesamt 260 Mio. Euro Kapital erhalten. Zu den Investoren gehören BlackRock, Tencent, HV Capital und Tengelmann Ventures. Scalable Capital ist seit September 2025 eine eigenständige Bank und kann damit jetzt alles rund um Finanzen aus einer Hand zu noch besseren Konditionen anbieten.
So legst du einen ETF-Sparplan bei Scalable Capital an
Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei Scalable Capital anlegen kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Scalable Capital eröffnen. Die Eröffnung dauert ein paar Minuten über dein Smartphone oder den Browser. Nach der Legitimation VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.
ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei Scalable Capital im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. Das kannst du über die ETF-Suche prüfen.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Scalable Capital Depot ein und rufe den ETF auf. Über den Button “Jetzt einrichten” kannst du den ETF-Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin. Du kannst auch wählen, ob sich die Sparrate über eine Dynamik jährlich erhöhen soll (Inflationsanpassung). Entscheide dich zudem, ob die Sparrate von deinem Guthaben oder von deinem Verrechnungskonto abgebucht werden soll.
ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.
Jetzt einen Scalable Capital ETF-Sparplan abschließen
Das ETF-Sparplan Angebot von Scalable Capital hat dich überzeugt? Starte jetzt mit deinem Vermögensaufbau.
Häufig gestellte Fragen zum Scalable Capital ETF-Sparplan
Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.