Mintos ETF-Sparplan Test

„Mintos bietet ein solides sowie kostenloses Sparplanangebot an.“

Mintos bietet über 1.000 ETF-Sparpläne an, die allesamt kostenlos bespart werden können. Die Mindestsparrate liegt dabei bei 1 Euro, die Depotführung ist kostenlos und das Depot kann sowohl über den Desktop als auch eine Smartphone App bedient werden.