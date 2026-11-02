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Finanzen invest ETF-Sparplan Test

  • Rund 1.500 ETF-Sparpläne (rund 1.500 kostenfrei)
  • Ab 1 Euro Sparrate
  • Kostenlose Depotführung

In diesem Test haben wir den Finanzen invest ETF-Sparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
Finanzen invest
GUT
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“Ein solider Anbieter, vor allem für Einsteiger”

Verena Straus, extraETF

Finanzen invest ETF-Sparplan Testbericht

verena-straus-2.pngvon
Aktualisiert am 02.11.2026

In diesem Testbericht haben wir den Finanzen invest (ehemals Finanzen.net Zero) ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der Finanzen invest ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleich‑Rechner kannst du das Angebot von Finanzen invest mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot Finanzen invest ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Angebot beim Finanzen invest ETF-Sparplans umfasst rund 1.500 ETFs. Jeder ETF kann kostenlos bespart werden. Damit deckt das Produktangebot die wichtigsten ETFs und Anlageklassen ab. Das Angebot ermöglicht den einfachen Aufbau eines kostengünstigen und breit diversifizierten ETF-Portfolios.

AngebotAnzahl ETFKostenfreie ETFs
Alle sparplanfähigen ETFs 1 616 1 616
davon Aktien-ETFs 1 052 1 052
davon Anleihen-ETFs 483 483
Mehr Details
Finanzen invest
GUT
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Kosten Finanzen invest ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Bei Finanzen invest müssen sich Anlegende keine Sorgen über hohe Gebühren machen. Alle ETF-Sparpläne werden kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung ist ebenfalls kostenfrei.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten ETF-SparplanKosten
Reguläres Preismodell 0,00 €
Anzahl kostenfreie ETFs 1616
Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
Kostenbeispiel Finanzen invest ETF-SparplanGebühr für Sparplan­ausführung
€ 25,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 50,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 100,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 150,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 200,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 250,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 300,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 350,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 400,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 450,00 ETF-Sparplan€ 0,00
€ 500,00 ETF-Sparplan€ 0,00

Service Finanzen invest ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

ETF-Sparpläne können bei Finanzen invest ab einer Mindestrate von 1 Euro abgeschlossen werden. Der ETF-Sparplan kann wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausgeführt werden. Eine automatische Dynamisierung der Sparrate ist auch möglich. Die Ausführung von ETF-Sparplänen erfolgt bei Finanzen invest über Gettex.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Mindestsparrate€ 1,00
Maximalsparrate
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Ausführungstage07.
SparplanausführungGettex (15:30 - 17:30 Uhr)
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
Auszahlplan möglich
Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
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Verena Straus, extraETF

„Ein solider Anbieter, vor allem für Einsteiger“

Finanzen invest bietet rund 1.500 kostenlose ETF-Sparpläne an. Die Mindestsparrate liegt bei 1 Euro. Damit ist Finanzen invest vor allem für Einsteiger ein solider Anbieter. Da Finanzen invest aber nicht steuereinfach ist, mussten wir bei der finalen Gesamtbewertung leider einen ganzen Punkt abziehen, so dass der Anbieter abschließend das folgende Testurteil erhält: GUT.

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Finanzen invest ETF-Sparplan Vergleich

Hier kannst du den Finanzen invest ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Finanzen invest vs Scalable Capital Finanzen invest vs Trade Republic
Angebot
Anzahl ETFs 1 616 1 777
Kostenfreie ETFs 1 616 1 777
Kosten
Reguläres Preismodell0,00 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
Service
Steuereinfach
Mindestsparrate€ 1,00€ 1,00
Maximalsparrate€ 5.000,00
Ausführungsintervallwöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlichmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Ausführungstage07.01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungGettex (15:30 - 17:30 Uhr)Gettex (Flexibel)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
bis zu 8 %
Auszahlplan möglich
Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
VL-Sparen möglich
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 22.10.2026

Finanzen invest ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Finanzen invest über Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 1 052 1 052
Anleihen
 483 483
Rohstoffe
 20 20
Geldmarkt
 15 15
Portfoliokonzepte
 16 16
Immobilien
 27 27
Kryptowährungen
 3 3

ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.

Zum ETF-Sparplan Vergleich

Finanzen invest ETF-Sparplan Angebot nach ETF-Anbietern

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von Finanzen invest über ETF-Anbieter verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

ETF-AnbieterAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
iShares
 540 540
Amundi
 431 431
Xtrackers
 243 243
State Street SPDR
 103 103
BNP Paribas Easy
 92 92
WisdomTree
 57 57
Vanguard
 48 48
VanEck
 36 36
Global X
 29 29
HANetf
 13 13
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Was ist ein ETF-Sparplan?

Du möchtest wissen, wie ein ETF-Sparplan funktioniert? Alles über den ETF-Sparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren ETF-Sparpläne

Über Finanzen invest

Finanzen invest (ehemals Finanzen.net Zero) ist ein Angebot von Finanzen.net, einem der führenden Finanzportale in Deutschland. Finanzen invest bietet Anlegenden die Möglichkeit, kostenlos in Aktien und ETFs zu investieren. Es richtet sich insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind und keine hohen Gebühren zahlen möchten. Mit Finanzen invest können Anlegerinnen und Anleger über eine mobile App und eine Webplattform kostenlos Aktien und ETFs kaufen und verkaufen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren und es fallen auch keine Transaktionskosten an.

So legst du einen ETF-Sparplan bei Finanzen invest an

Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei Finanzen invest anlegen kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei Finanzen invest eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per Post- oder VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.

2

ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF bei Finanzen invest im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird. 

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein Finanzen invest-Depot ein. Nun kannst du deinen ETF-Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin. Die Mindestsparrate liegt bei 1 Euro.

4

ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.

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Häufig gestellte Fragen zum Finanzen invest ETF-Sparplan

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