DADAT Bank ETF-Sparplan Test

Die DADAT Bank ist eine österreichische Direktbank, die seit 2017 als Anbieter auf dem österreichischen Direktbank- bzw. Online-Brokerage-Markt aktiv ist. Die DADAT Bank (eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG) hat sich zum Ziel gesetzt, das einfachste und modernste Banking und Brokerage in Österreich anzubieten. Die DADAT Bank bietet eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden an, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite, Wertpapierhandel und Versicherungen. Die DADAT Bank zeichnet sich durch transparente und faire Konditionen aus und legt Wert auf einen einfachen und kundenfreundlichen Service.