DADAT Bank ETF-Sparplan Test

DADAT ETF-Sparplan Testbericht
In diesem Testbericht haben wir den DADAT ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der DADAT ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von DADAT mit anderen Anbietern vergleichen.
Angebot DADAT ETF-Sparplan
Mit über 300 sparplanfähigen ETFs und über 200 kostenlosen ETFs liegt die DADAT Bank im Vergleich zu anderen Direktbanken noch im Mittelfeld. Dennoch ermöglicht das Angebot den Aufbau eines umfangreichen ETF-Portfolios.
Kosten DADAT ETF-Sparplan
Für die Ausführung eines DADAT Bank ETF Sparplans wird eine Gebühr von 0,75 Euro berechnet. Es werden über 200 ETF-Sparpläne kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung bei der DADAT Bank ist kostenfrei, was für Bestandskunden ebenfalls ab 2027 gilt.
|Depotführungsgebühren
|Kosten
|Depotführung
Kostenlos
|Ausführungskosten ETF-Sparplan
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,75 € für 78 ETFs
|Anzahl kostenfreie ETFs
|125
|Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
|—
|Kostenbeispiel DADAT Bank ETF-Sparplan
|Gebühr für Sparplanausführung
|€ 25,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 50,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 100,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 150,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 200,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 250,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 300,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 350,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 400,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 450,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
|€ 500,00 ETF-Sparplan
|€ 0,75
Service DADAT ETF-Sparplan
Bei der DADAT Bank beträgt die Mindestsparrate für einen ETF Sparplan 10 Euro. Die Ausführung erfolgt immer am 15. eines Monats über die Börse Xetra und kann bislang nur monatlich oder quartalsweise erfolgen. Die Dynamisierung der Sparrate wird nicht angeboten. Lastschrifteinzug sowie die Einrichtung eines Auszahlplans sind hingegen schon möglich.
|Serviceangebot
|Kosten
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|€ 10,00
|Maximalsparrate
|€ 5.000,00
|Ausführungsintervall
|monatlich, vierteljährlich
|Ausführungstage
|15.
|Sparplanausführung
|Xetra (09:00 Uhr)
|Lastschrifteinzug von Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
„Das DADAT Bank Angebot ist äußerst solide“
Die DADAT Bank bietet ein solides Angebot an ETF-Sparplänen. Es finden sich dort über 200 kostenfreie ETF-Sparpläne. Das Angebot ist mit über 300 ETFs teilweise noch ausbaufähig. Die regulären Ausführungskosten könnten zudem etwas niedriger sein. Ich bewerte das Angebot der DADAT Bank daher mit “SEHR GUT”.
DADAT ETF-Sparplan Vergleich
Hier kannst du den DADAT ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Anzahl ETFs
|203
|1 777
|Kostenfreie ETFs
|125
|1 777
|Kosten
|Reguläres Preismodell
|0,75 €
|0,00 €
|Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
|Service
|Steuereinfach
|Mindestsparrate
|€ 10,00
|€ 1,00
|Maximalsparrate
|€ 5.000,00
|€ 5.000,00
|Ausführungsintervall
|monatlich, vierteljährlich
|monatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
|Ausführungstage
|15.
|01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
|Sparplanausführung
|Xetra (09:00 Uhr)
|Gettex (Flexibel)
|Lastschrifteinzug Drittkonten
|Dynamisierung
|Auszahlplan möglich
|Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
|Zusatzleistungen
|Desktop Oberfläche
|Smartphone App
|VL-Sparen möglich
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF, Datenstand: 13.11.2026
DADAT ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen
Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von DADAT über Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.
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Was ist ein ETF-Sparplan?
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Über DADAT
Die DADAT Bank ist eine österreichische Direktbank, die seit 2017 als Anbieter auf dem österreichischen Direktbank- bzw. Online-Brokerage-Markt aktiv ist. Die DADAT Bank (eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG) hat sich zum Ziel gesetzt, das einfachste und modernste Banking und Brokerage in Österreich anzubieten. Die DADAT Bank bietet eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden an, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite, Wertpapierhandel und Versicherungen. Die DADAT Bank zeichnet sich durch transparente und faire Konditionen aus und legt Wert auf einen einfachen und kundenfreundlichen Service.
So legst du einen ETF-Sparplan bei DADAT an
Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei DADAT anlegen kannst.
Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei DADAT eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.
ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF auch bei DADAT im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird.
Sparplan anlegen: Wähle dich in dein DADAT-Depot ein. Dort kannst du deinen ETF-Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.
ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.
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Häufig gestellte Fragen zum DADAT ETF-Sparplan
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