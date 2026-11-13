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DADAT Bank ETF-Sparplan Test

  • Über 300 ETF-Sparpläne (über 200 kostenfrei)
  • Ab 10 Euro Sparrate
  • Kostenlose Depotführung

In diesem Test haben wir den DADAT Bank ETF-Sparplan analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
DADAT Bank
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“Das DADAT Bank Angebot ist äußerst solide”

Verena Straus, extraETF

DADAT ETF-Sparplan Testbericht

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Aktualisiert am 13.11.2026

In diesem Testbericht haben wir den DADAT ETF‑Sparplan analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut der DADAT ETF‑Sparplan in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von DADAT mit anderen Anbietern vergleichen.

Angebot DADAT ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Mit über 300 sparplanfähigen ETFs und über 200 kostenlosen ETFs liegt die DADAT Bank im Vergleich zu anderen Direktbanken noch im Mittelfeld. Dennoch ermöglicht das Angebot den Aufbau eines umfangreichen ETF-Portfolios.

AngebotAnzahl ETFKostenfreie ETFs
Alle sparplanfähigen ETFs 203 125
davon Aktien-ETFs 164 94
davon Anleihen-ETFs 31 26
Mehr Details
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Kosten DADAT ETF-Sparplan

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Für die Ausführung eines DADAT Bank ETF Sparplans wird eine Gebühr von 0,75 Euro berechnet. Es werden über 200 ETF-Sparpläne kostenfrei ausgeführt. Die Depotführung bei der DADAT Bank ist kostenfrei, was für Bestandskunden ebenfalls ab 2027 gilt.

DepotführungsgebührenKosten
Depotführung
Kostenlos
Ausführungskosten ETF-SparplanKosten
Reguläres Preismodell 0,75 € für 78 ETFs
Anzahl kostenfreie ETFs 125
Sonstige ETF-Sparplan Aktionen
Kostenbeispiel DADAT Bank ETF-SparplanGebühr für Sparplan­ausführung
€ 25,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 50,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 100,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 150,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 200,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 250,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 300,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 350,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 400,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 450,00 ETF-Sparplan€ 0,75
€ 500,00 ETF-Sparplan€ 0,75

Service DADAT ETF-Sparplan

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BewertungSo haben wir getestet

Bei der DADAT Bank beträgt die Mindestsparrate für einen ETF Sparplan 10 Euro. Die Ausführung erfolgt immer am 15. eines Monats über die Börse Xetra und kann bislang nur monatlich oder quartalsweise erfolgen. Die Dynamisierung der Sparrate wird nicht angeboten. Lastschrifteinzug sowie die Einrichtung eines Auszahlplans sind hingegen schon möglich.

ServiceangebotKosten
Steuereinfach
Mindestsparrate€ 10,00
Maximalsparrate€ 5.000,00
Ausführungsintervallmonatlich, vierteljährlich
Ausführungstage15.
SparplanausführungXetra (09:00 Uhr)
Lastschrifteinzug von Drittkonten
Dynamisierung
Auszahlplan möglich
Autom. Wiederanlage von Ausschüttungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
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Verena Straus, extraETF

„Das DADAT Bank Angebot ist äußerst solide“

Die DADAT Bank bietet ein solides Angebot an ETF-Sparplänen. Es finden sich dort über 200 kostenfreie ETF-Sparpläne. Das Angebot ist mit über 300 ETFs teilweise noch ausbaufähig. Die regulären Ausführungskosten könnten zudem etwas niedriger sein. Ich bewerte das Angebot der DADAT Bank daher mit “SEHR GUT”.

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DADAT ETF-Sparplan Vergleich

Hier kannst du den DADAT ETF-Sparplan mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
DADAT Bank vs Scalable Capital DADAT Bank vs Trade Republic
Angebot
Anzahl ETFs 203 1 777
Kostenfreie ETFs 125 1 777
Kosten
Reguläres Preismodell0,75 €0,00 €
Depotführung
Kostenlos
Kostenlos
Service
Steuereinfach
Mindestsparrate€ 10,00€ 1,00
Maximalsparrate€ 5.000,00€ 5.000,00
Ausführungsintervallmonatlich, vierteljährlichmonatlich, zweimonatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich
Ausführungstage15.01. / 04. / 07. / 10. / 13. / 16. / 19. / 22. / 25.
SparplanausführungXetra (09:00 Uhr)Gettex (Flexibel)
Lastschrifteinzug Drittkonten
Dynamisierung
bis zu 8 %
Auszahlplan möglich
Automatische Wiederanlage von Ausschüttungen
Zusatzleistungen
Desktop Oberfläche
Smartphone App
VL-Sparen möglich
Bewertung

Quelle: extraETF, Datenstand: 13.11.2026

DADAT ETF-Sparplan Angebot nach Anlageklassen

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von DADAT über Anlageklassen verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 164 94
Anleihen
 31 26
Rohstoffe
 3 2
Geldmarkt
 1 1
Portfoliokonzepte
 3 1
Immobilien
 1 1

ETF-Sparplan Vergleich aller Anbieter

Lies unseren ETF-Sparplan Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von ETF-Sparplänen wir empfehlen.

Zum ETF-Sparplan Vergleich

DADAT ETF-Sparplan Angebot nach ETF-Anbietern

Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Angebot von DADAT über ETF-Anbieter verteilt. Durch einen Klick auf die angegebene Zahl wirst du in die ETF-Suche geleitet und kannst dort die ETFs weiter analysieren.

ETF-AnbieterAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Vanguard
 48 48
Xtrackers
 47 47
iShares
 44
Invesco
 25 25
Amundi
 22
UBS
 12
Franklin Templeton
 5 5

Was ist ein ETF-Sparplan?

Du möchtest wissen, wie ein ETF-Sparplan funktioniert? Alles über den ETF-Sparplan findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren ETF-Sparpläne

Über DADAT

Die DADAT Bank ist eine österreichische Direktbank, die seit 2017 als Anbieter auf dem österreichischen Direktbank- bzw. Online-Brokerage-Markt aktiv ist. Die DADAT Bank (eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG) hat sich zum Ziel gesetzt, das einfachste und modernste Banking und Brokerage in Österreich anzubieten. Die DADAT Bank bietet eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden an, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite, Wertpapierhandel und Versicherungen. Die DADAT Bank zeichnet sich durch transparente und faire Konditionen aus und legt Wert auf einen einfachen und kundenfreundlichen Service.

So legst du einen ETF-Sparplan bei DADAT an

Wir zeigen dir, wie du einen ETF-Sparplan bei DADAT anlegen kannst.

1

Depot eröffnen: Du musst zunächst ein Depot bei DADAT eröffnen. Die Eröffnung dauert nur ein paar Minuten. Nach der Legitimation per VideoIdent kannst du mit dem Investieren starten.

2

ETF auswählen: Wähle nun einen passenden ETF für deinen ETF-Sparplan. Achte darauf, dass der ETF auch bei DADAT im Rahmen eines ETF-Sparplans angeboten wird.

3

Sparplan anlegen: Wähle dich in dein DADAT-Depot ein. Dort kannst du deinen ETF-Sparplan anlegen. Dazu benötigst du die ISIN oder WKN des ETFs, die Höhe der Sparrate und den gewünschten Ausführungstermin.

4

ETF-Sparplan bestätigen: Nun musst du nur noch den Zahlungsweg auswählen und die Einrichtung deines ETF-Sparplan bestätigen.

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Häufig gestellte Fragen zum DADAT ETF-Sparplan

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