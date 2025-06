iShares ist eine Marke von BlackRock, Inc., einem der weltweit größten Vermögensverwalter. BlackRock wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, USA. Das Unternehmen verwaltet eine breite Palette von Anlageprodukten, darunter Investmentfonds, ETFs und andere Vermögenswerte.

iShares ist eine spezielle Produktlinie von ETFs, die von BlackRock angeboten werden. iShares ETFs decken ein breites Spektrum von Anlageklassen und Märkten ab und sind bei Anlegern aufgrund ihrer Liquidität, niedrigen Kosten und breiten Diversifikation beliebt.

Insgesamt ist BlackRock einer der größten Akteure in der globalen Vermögensverwaltungsbranche, und iShares ist eine der bekanntesten Marken im ETF-Bereich.