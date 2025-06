Hanetf ist ein europäischer ETF-Anbieter mit Sitz in London. Das Unternehmen bietet innovative ETFs für europäische Anleger an. Hanetf arbeitet eng mit anderen Vermögensverwaltern zusammen, um spezielle ETF-Strategien zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Dadurch können Anleger in Anlageklassen wie Kryptowährungen, erneuerbare Energien, Robotik, künstliche Intelligenz (KI) und andere spezielle Sektoren investieren.