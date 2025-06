Fair Oaks ETFs

Fair Oaks ist ein auf Unternehmenskredite spezialisierter Investmentmanager mit Standorten in London sowie New York. Seit der Gründung im Jahr 2013 hat sich Fair Oaks auf Collateralized Loan Obligations (CLOs) und besicherte Kredite fokussiert und verwaltet insgesamt ein Vermögen von rund 3 Milliarden US-Dollar. Mit dem ersten europäischen CLO-ETF hat Fair Oaks ein innovatives Anlageprodukt auf den Markt gebracht und so einen beachtlichen Grundstein als ETF-Provider gelegt.