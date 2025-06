CoinShares ist ein europäisches Unternehmen, das sich auf Krypto-Investitionslösungen spezialisiert hat. Es wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Krypto-ETPs an. Diese ETPs sind in der Regel physisch durch Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gedeckt und ermöglichen es Anlegern, in diese digitalen Vermögenswerte zu investieren, ohne sie physisch zu besitzen.