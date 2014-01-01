Beschreibung

Durch überschneidungsfreie quartalsweise ausschüttende Dividenden-ETFs entsteht eine monatliche Ausschüttung. Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 schüttet im Januar, April, Juli und Oktober aus. Der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats beginnt mit den Ausschüttungen im Februar. Danach folgen Mai, August und November. Mit dem Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF wird die Lücke der verbleibenden vier Monate geschlossen. Dieser ETF schüttet im März, Juni, September und Dezember aus. Zusätzlich erweitern Anleger die weltweite Abdeckung um Schwellenländer.

Das "Jeden Monat Ausschüttungen"-Portfolio kann selbstverständlich individuell angepasst werden. Im Bereich Alternative-ETFs finden Sie eine kleine Auswahl an Produkten, mit denen Sie das Portfolio zusätzlich ergänzen oder die bestehenden ETFs nach Ihren eigenen Bedürfnissen austauschen können.

Die Gewichtung der ETFs ist nur zu Veranschaulichungszwecken gewählt, und kann selbstverständlich auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.