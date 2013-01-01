70-30 ETF-Portfolio
Beschreibung
Eine der Wohl bekanntesten und gleichzeitig beliebtesten Kombinationen ist die aus den Indizes des MSCI World und MSCI Emerging Markets. Der Grund für diese Aufteilung ist, dass der MSCI World nur in Industriestaaten investiert, die Schwellenländer aber ausklammert. Kombiniert mit einem zusätzlichen Investment in den MSCI Emerging Markets können etwa 85 Prozent des weltweit investierbaren Aktienmarktes nach Marktkapitalisierung abgedeckt werden.
Eine empfohlene Aufteilung ist 70 Prozent in Industriestaaten und die restlichen 30 Prozent in Schwellenländer.
Renditekennzahlen
|1 Monat
|+2,33 %
|3 Monate
|+7,31 %
|6 Monate
|-2,29 %
|Laufendes Jahr
|+0,45 %
|1 Jahr
|+16,43 %
|3 Jahre
|+29,69 % (9,25 % p.a.)
|5 Jahre
|+68,38 % (11,07 % p.a.)
|Seit Auflage (01.01.2013)
|+214,59 % (9,52 % p.a.)
Portfolio Kennzahlen
|Anzahl ETFs
|2
|Portfoliokosten (TER)
|0,19 % p.a.
|Aktuelle Aussschüttung p.a.
|—
|Portfolioerstellung
|01.01.2013
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 ETF-Portfolio.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
Rendite des Musterportfolios
|Jän
|Feb
|Mär
|Apr
|Mai
|Jun
|Jul
|Aug
|Sep
|Okt
|Nov
|Dez
|Jahresrendite
|Ausschüttung p.a.
|2025
|2,1 %
|-0,3 %
|-5,3 %
|-4,3 %
|4,8 %
|1,7 %
|4,8 %
|1,2 %
|—
|—
|—
|—
|0,45 %
|0,00 %
|2024
|1,4 %
|4,3 %
|2,8 %
|-1,9 %
|2,0 %
|3,1 %
|0,4 %
|1,3 %
|2,7 %
|-0,5 %
|4,3 %
|-0,5 %
|22,86 %
|0,00 %
|2023
|5,5 %
|-0,8 %
|1,0 %
|-0,5 %
|1,4 %
|3,0 %
|2,8 %
|-1,8 %
|-2,2 %
|-3,7 %
|5,0 %
|2,9 %
|15,65 %
|0,00 %
|2022
|-3,9 %
|-3,3 %
|3,1 %
|-3,2 %
|-3,2 %
|-5,9 %
|7,4 %
|-1,0 %
|-7,8 %
|2,0 %
|2,9 %
|-5,7 %
|-14,34 %
|0,00 %
|2021
|0,5 %
|0,2 %
|2,6 %
|0,8 %
|0,4 %
|3,7 %
|-1,0 %
|2,5 %
|-2,3 %
|4,4 %
|-0,8 %
|3,2 %
|22,60 %
|0,00 %
|2020
|-0,6 %
|-7,5 %
|-15,4 %
|14,5 %
|4,6 %
|1,8 %
|0,8 %
|3,9 %
|-2,2 %
|-1,2 %
|7,7 %
|2,7 %
|7,14 %
|—
|2019
|7,8 %
|2,9 %
|2,2 %
|2,0 %
|-5,8 %
|5,0 %
|1,1 %
|-1,2 %
|3,0 %
|1,8 %
|2,5 %
|3,5 %
|27,12 %
|—
|2018
|2,3 %
|-1,7 %
|-1,4 %
|2,3 %
|2,1 %
|-2,3 %
|3,0 %
|0,7 %
|0,5 %
|-5,7 %
|1,6 %
|-8,4 %
|-6,42 %
|—
|2017
|-0,2 %
|4,5 %
|-0,2 %
|-0,5 %
|-0,8 %
|-1,8 %
|-1,0 %
|-0,6 %
|1,5 %
|2,9 %
|-1,3 %
|1,5 %
|9,16 %
|—
|2016
|-6,3 %
|-0,7 %
|2,0 %
|1,4 %
|3,0 %
|1,2 %
|3,6 %
|0,7 %
|0,3 %
|0,6 %
|4,3 %
|3,4 %
|11,66 %
|—
Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.