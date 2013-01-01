70-30 Dividenden-ETF-Depot

Beschreibung

Dieses Portfolio investiert in die Dividendenindizes der wichtigsten Wirtschaftsregionen. Dies kann relativ einfach mit dem Angebot der SPDR-ETFs umgesetzt werden. Die Gewichtungen sind: Industrieländer 70 Prozent und Schwellenländer 30 Prozent. Anleger konnten mit dieser Kombination bisher eine jährliche Ausschüttung von etwa 4 Prozent erzielen.