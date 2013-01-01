extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
70-30 Dividenden-ETF-Depot

100 % Aktienquote
0,48 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
2Anzahl ETFs
Beschreibung

Dieses Portfolio investiert in die Dividendenindizes der wichtigsten Wirtschaftsregionen. Dies kann relativ einfach mit dem Angebot der SPDR-ETFs umgesetzt werden. Die Gewichtungen sind: Industrieländer 70 Prozent und Schwellenländer 30 Prozent. Anleger konnten mit dieser Kombination bisher eine jährliche Ausschüttung von etwa 4 Prozent erzielen.

Renditekennzahlen

1 Monat+1,10 %
3 Monate+4,82 %
6 Monate+0,64 %
Laufendes Jahr+0,47 %
1 Jahr+11,13 %
3 Jahre+13,24 % (4,51 % p.a.)
5 Jahre+60,21 % (9,99 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+92,46 % (5,33 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0,48 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.4,01 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 70-30 Dividenden-ETF-Depot.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
70,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+4,31 %
0,45 %
Aktien
6
 SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
30,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+3,92 %
0,55 %
Aktien
3
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
2025-0,0 %1,7 %-2,5 %-4,3 %2,7 %1,3 %3,0 %1,5 %0,47 %4,01 %
2024-0,2 %1,6 %2,7 %-0,2 %2,4 %1,3 %3,5 %0,9 %1,9 %-0,3 %3,5 %-1,6 %16,39 %4,23 %
20232,9 %-1,2 %-2,5 %-0,5 %-2,3 %2,1 %3,6 %-2,0 %-1,7 %-4,0 %4,2 %3,6 %2,48 %4,36 %
20221,3 %-0,8 %2,9 %0,5 %1,4 %-4,7 %2,5 %-0,9 %-7,5 %1,3 %3,5 %-3,0 %-2,29 %4,27 %
20210,5 %2,2 %5,8 %0,6 %0,7 %-0,1 %-2,1 %1,2 %-0,8 %0,6 %-1,5 %4,2 %17,98 %3,97 %
2020-2,2 %-8,4 %-22,7 %13,5 %1,2 %-1,5 %-3,3 %2,1 %-0,5 %1,2 %9,1 %2,7 %-14,82 %
20196,7 %1,3 %1,2 %0,7 %-3,7 %3,6 %0,2 %-2,0 %4,9 %1,5 %0,6 %3,5 %19,35 %
20181,7 %-1,0 %-0,2 %2,2 %0,2 %-2,0 %3,5 %-1,5 %1,0 %-3,3 %3,4 %-5,2 %-3,30 %
20170,0 %4,2 %-0,5 %-0,4 %-1,5 %-2,0 %-1,5 %-0,5 %-0,3 %1,1 %-0,0 %3,0 %5,99 %
2016-2,9 %1,0 %4,8 %2,8 %-0,1 %4,1 %4,4 %-1,7 %0,9 %0,4 %1,7 %4,9 %17,18 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.