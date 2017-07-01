extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

40/30/30 ETF-Portfolio

100 % Aktienquote
0,14 % p.a. Portfolio TER
01.07.2017 Starttag
3Anzahl ETFs
Beschreibung

Die Idee des 40/30/30 ETF-Portfolios ist es, den Weltindex in Nordamerika, Europa und Schwellenländer aufzusplitten. Ein Grund hierfür ist, dass in den großen Indizes die europäische Region untergewichtet ist.

Mit dem MSCI North America bzw. alternativ dem FTSE North America kann ein Investment in die USA und Kanada getätigt werden. Diese weisen je mit über 600 enthalten Unternehmen eine hohe Abdeckung der Large- und Mid-Cap Unternehmen aus.

Mit dem STOXX Europe 600 wird der europäische Aktienmarkt abgedeckt. Auch hier gibt es mit dem MSCI Europe eine fast inhaltsgleiche Alternative.

Ergänzt wird das Portfolio mit dem MSCI Emerging Markets für die Abdeckung der Schwellenländer.

Eine beispielhafte Gewichtung nach dem BIP der einzelnen Regionen wäre 40 Prozent (Nord)Amerika, 30 Prozent Europa und 30 Prozent Schwellenländer.

Renditekennzahlen

1 Monat+1,73 %
3 Monate+6,35 %
6 Monate-0,70 %
Laufendes Jahr+2,88 %
1 Jahr+16,76 %
3 Jahre+31,09 % (9,57 % p.a.)
5 Jahre+68,35 % (11,06 % p.a.)
Seit Auflage (01.07.2017)+101,97 % (9,07 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs3
Portfoliokosten (TER)0,14 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.07.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des 40/30/30 ETF-Portfolio.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (Acc)
40,00 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
6
 Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Europa
Europa
0,20 %
Aktien
8
 Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
30,00 %
Andere
Andere
0,18 %
Aktien
8
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne

Rendite des Musterportfolios

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­rendite Auss­chüt­tung p.a.
20253,1 %0,8 %-5,0 %-3,9 %4,8 %1,3 %4,0 %1,2 %2,88 %0,00 %
20241,0 %4,0 %3,0 %-1,4 %2,2 %2,4 %0,3 %1,3 %2,4 %-0,9 %3,1 %-0,5 %20,18 %0,00 %
20235,3 %-0,5 %0,9 %0,0 %0,9 %2,7 %2,8 %-1,9 %-2,2 %-3,5 %5,3 %2,7 %15,18 %0,00 %
2022-3,9 %-3,8 %2,9 %-2,8 %-2,2 %-5,9 %7,2 %-1,5 %-7,4 %2,4 %3,9 %-5,4 %-14,25 %0,00 %
20210,6 %0,1 %2,8 %1,0 %0,5 %3,2 %-0,7 %2,5 %-2,9 %4,6 %-1,0 %3,3 %23,20 %0,00 %
2020-0,9 %-7,5 %-15,4 %14,0 %4,1 %2,1 %0,9 %3,1 %-2,1 %-1,7 %8,1 %2,6 %6,44 %
20197,6 %3,0 %2,2 %2,2 %-5,8 %4,9 %0,9 %-1,4 %2,7 %2,0 %2,5 %3,9 %27,66 %
20182,5 %-2,0 %-1,4 %2,6 %1,7 %-2,3 %3,1 %0,5 %0,4 %-5,7 %1,2 %-8,0 %-6,57 %
2017-1,0 %-0,5 %1,7 %2,7 %-1,5 %1,8 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.