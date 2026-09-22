Trade Republic Depot im Test

„Trade Republic gehört zu den günstigsten Anbietern im Test.“

Als erster deutscher Neobroker bietet Trade Republic den kostenlosen Handel von ETFs, Aktien, Kryptowährungen und Derivaten an. Lediglich eine Fremdspesenpauschale von 1 Euro wird bei der automatischen Bestpreis-Ausführung berechnet. Auch das Angebot im Bereich der ETF- und Aktiensparpläne kann sich sehen lassen.

Damit gehört Trade Republic zu den günstigsten Anbietern im Test und erhält von uns eine klare “EMPFEHLUNG”.