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Trade Republic Depot im Test

  • Ab 1 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Trade Republic Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
Trade Republic
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“Trade Republic gehört zu den günstigsten Anbietern im Test.”

Verena Straus, extraETF

Trade Republic Depot im Test

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Aktualisiert am 22.09.2026

In diesem Testbericht haben wir das Trade Republic Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Trade Republic Depot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Trade Republic mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Trade Republic Depot Angebot

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Trade Republic Depot können neben ETFs auch Aktien und Derivate gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Der Wertpapierhandel wurde grundlegend erweitert: Standardmäßig werden Orders automatisch zum Bestpreis ausgeführt. Wer den Handelsplatz selbst bestimmen möchte, kann über die neue Direktpreis-Funktion gezielt aus 30 Börsen (darunter Xetra, Euronext, NYSE und Nasdaq) wählen. Auch der direkte Handel mit Kryptowährungen ist möglich. Kontoguthaben werden bei Trade Republic mit 3,00 Prozent p.a. verzinst.

Angebot
Depot-BezeichnungTrade Republic Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 1 636
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen3,00 %
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze31
Top Handelsplätze
LS Exchange
Tradegate
Wiener Börse AG
Xetra
Trade Republic
EMPFEHLUNG
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Trade Republic Depot Kosten

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Bei der automatischen Bestpreis-Ausführung fällt lediglich eine Abwicklungspauschale von 1,00 Euro pro Trade an. Wer über die Direktpreis-Funktion einen konkreten Handelsplatz selbst wählt, zahlt 2,00 Euro pro Trade. Die Depotführung ist kostenlos. Eine Mindestordergröße gibt es nicht. Darüber hinaus können Wertpapiere auch für einen bestimmten Betrag (z.B. 750 Euro) gehandelt werden. So kann ein Depot auch mit kleinen Anlagebeträgen sehr individuell zusammengestellt werden.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
€ 1,00
Mindestordergröße€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 1,00
€ 1.000,00€ 1,00
€ 5.000,00€ 1,00
€ 10.000,00€ 1,00
€ 20.000,00€ 1,00
€ 50.000,00€ 1,00
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
LS Exchange 1,00 €
Tradegate 2,00 €
Wiener Börse AG 2,00 €
Xetra 2,00 €

Trade Republic Depot Service

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Trade Republic Depot bietet alle wichtigen Ordertypen. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Für Fragen steht der Trade Republic Kundenservice per Telefon, Rückruf und Chat zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Trade Republic nützliche Tools zur Depotanalyse. Die Eröffnung von Kinderdepots oder Gemeinschaftskonten ist nicht möglich.

Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
Sonstige
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Verena Straus, extraETF

„Trade Republic gehört zu den günstigsten Anbietern im Test.“

Als erster deutscher Neobroker bietet Trade Republic den kostenlosen Handel von ETFs, Aktien, Kryptowährungen und Derivaten an. Lediglich eine Fremdspesenpauschale von 1 Euro wird bei der automatischen Bestpreis-Ausführung berechnet. Auch das Angebot im Bereich der ETF- und Aktiensparpläne kann sich sehen lassen.

Damit gehört Trade Republic zu den günstigsten Anbietern im Test und erhält von uns eine klare “EMPFEHLUNG”.

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Trade Republic Depot Vergleich

Hier kannst du das Trade Republic Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Trade Republic vs Scalable Capital
Angebot
Depot-BezeichnungTrade Republic DepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 1 636 1 777
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
€ 1,00
€ 0,99
Mindestordergröße€ 0,00€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 1,00€ 0,99
€ 1.000,00€ 1,00€ 0,99
€ 5.000,00€ 1,00€ 0,99
€ 10.000,00€ 1,00€ 0,99
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF

Trade Republic ETF-Sparplan Angebot

Trade Republic bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Trade Republic auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 957 957
Anleihen
 425 425
Rohstoffe
 145 145
Geldmarkt
 3 3
Kreditderivate
 63 63
Währungen
 10 10
Portfoliokonzepte
 8 8
Immobilien
 25 25

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

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Über Trade Republic

Trade Republic ist ein in Deutschland ansässiges FinTech‑Unternehmen, das sich auf den Handel mit Aktien und ETFs spezialisiert hat. Es bietet eine mobile Handelsplattform, die es Privatanlegenden ermöglicht, ihre Finanzen einfach und bequem zu verwalten. Trade Republic setzt auf ein modernes und benutzerfreundliches Design, das es Anlegenden ermöglicht, ihre Finanzen einfach und schnell zu verwalten. Die Plattform ist über eine mobile App verfügbar und bietet Zugang zu über 10.000 Aktien und ETFs aus der ganzen Welt. Trade Republic wurde 2015 gegründet und hat sich schnell als einer der führenden Online‑Broker in Europa etabliert. Trade Republic hat in den letzten Jahren mehrere Finanzierungsrunden durchgeführt und hat mittlerweile eine Bewertung von 1 Milliarde Euro.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein Trade Republic Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Trade Republic eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess der Trade Republic durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei Trade Republic legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Trade Republic abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Trade Republic Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

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Häufig gestellte Fragen zum Trade Republic Depot

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