Trade Republic Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Trade Republic Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Trade Republic Depot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Trade Republic mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Trade Republic Depot Angebot
Mit dem Trade Republic Depot können neben ETFs auch Aktien und Derivate gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Der Wertpapierhandel wurde grundlegend erweitert: Standardmäßig werden Orders automatisch zum Bestpreis ausgeführt. Wer den Handelsplatz selbst bestimmen möchte, kann über die neue Direktpreis-Funktion gezielt aus 30 Börsen (darunter Xetra, Euronext, NYSE und Nasdaq) wählen. Auch der direkte Handel mit Kryptowährungen ist möglich. Kontoguthaben werden bei Trade Republic mit 3,00 Prozent p.a. verzinst.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Trade Republic Depot
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|ETF-Sparplan
|1 636
|Fondssparplan
|Kryptosparplan
|Guthabenzinsen
|3,00 %
|Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
|Anzahl Handelspätze
|31
|Top Handelsplätze
|LS Exchange
|Tradegate
|Wiener Börse AG
|Xetra
Trade Republic Depot Kosten
Bei der automatischen Bestpreis-Ausführung fällt lediglich eine Abwicklungspauschale von 1,00 Euro pro Trade an. Wer über die Direktpreis-Funktion einen konkreten Handelsplatz selbst wählt, zahlt 2,00 Euro pro Trade. Die Depotführung ist kostenlos. Eine Mindestordergröße gibt es nicht. Darüber hinaus können Wertpapiere auch für einen bestimmten Betrag (z.B. 750 Euro) gehandelt werden. So kann ein Depot auch mit kleinen Anlagebeträgen sehr individuell zusammengestellt werden.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
€ 1,00
|Mindestordergröße
|€ 0,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 1,00
|€ 1.000,00
|€ 1,00
|€ 5.000,00
|€ 1,00
|€ 10.000,00
|€ 1,00
|€ 20.000,00
|€ 1,00
|€ 50.000,00
|€ 1,00
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
|kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
|—
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|LS Exchange
|1,00 €
|Tradegate
|2,00 €
|Wiener Börse AG
|2,00 €
|Xetra
|2,00 €
Trade Republic Depot Service
Das Trade Republic Depot bietet alle wichtigen Ordertypen. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Für Fragen steht der Trade Republic Kundenservice per Telefon, Rückruf und Chat zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Trade Republic nützliche Tools zur Depotanalyse. Die Eröffnung von Kinderdepots oder Gemeinschaftskonten ist nicht möglich.
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|—
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Trade Republic gehört zu den günstigsten Anbietern im Test.“
Als erster deutscher Neobroker bietet Trade Republic den kostenlosen Handel von ETFs, Aktien, Kryptowährungen und Derivaten an. Lediglich eine Fremdspesenpauschale von 1 Euro wird bei der automatischen Bestpreis-Ausführung berechnet. Auch das Angebot im Bereich der ETF- und Aktiensparpläne kann sich sehen lassen.
Damit gehört Trade Republic zu den günstigsten Anbietern im Test und erhält von uns eine klare “EMPFEHLUNG”.
Trade Republic Depot Vergleich
Hier kannst du das Trade Republic Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Trade Republic Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|—
|—
|ETF-Sparplan
|1 636
|1 777
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
€ 1,00
€ 0,99
|Mindestordergröße
|€ 0,00
|€ 0,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|€ 1.000,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|€ 5.000,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|€ 10.000,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
EMPFEHLUNG
GUT
Quelle: extraETF
Trade Republic ETF-Sparplan Angebot
Trade Republic bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Trade Republic auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Über Trade Republic
Trade Republic ist ein in Deutschland ansässiges FinTech‑Unternehmen, das sich auf den Handel mit Aktien und ETFs spezialisiert hat. Es bietet eine mobile Handelsplattform, die es Privatanlegenden ermöglicht, ihre Finanzen einfach und bequem zu verwalten. Trade Republic setzt auf ein modernes und benutzerfreundliches Design, das es Anlegenden ermöglicht, ihre Finanzen einfach und schnell zu verwalten. Die Plattform ist über eine mobile App verfügbar und bietet Zugang zu über 10.000 Aktien und ETFs aus der ganzen Welt. Trade Republic wurde 2015 gegründet und hat sich schnell als einer der führenden Online‑Broker in Europa etabliert. Trade Republic hat in den letzten Jahren mehrere Finanzierungsrunden durchgeführt und hat mittlerweile eine Bewertung von 1 Milliarde Euro.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein Trade Republic Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Trade Republic eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess der Trade Republic durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei Trade Republic legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Trade Republic abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Trade Republic Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Trade Republic Depot
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