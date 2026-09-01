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Scalable Capital Depot im Test

  • Für 0,99 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Scalable Capital Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

Scalable Capital Depot eröffnen *
TESTURTEIL
Scalable Capital
GUT
Zum Anbieter *
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“Scalable Capital bietet ein sehr attraktives Depotangebot.”

Verena Straus, extraETF

Scalable Capital Depot im Test

verena-straus-2.pngvon
Aktualisiert am 01.09.2026

In diesem Testbericht haben wir das Scalable Capital Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Scalable Capital Depot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Scalable Capital mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Scalable Capital Depot Angebot

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Scalable Capital Depot können ETFs, Aktien, Derivate und Fonds gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden über 1.500 ETF-Sparpläne und rund 400 Aktiensparpläne angeboten. Der Handel erfolgt über die Börsenplätze Xetra, Gettex und EIX. Die EIX ist dabei die neue Börse European Investor Exchange, die gemeinsam mit der Börse Hannover betrieben wird. Scalable Capital bietet ein Tagesgeldkonto mit Zinsen von 2,60 % p.a. und monatlicher Zinsgutschrift auf unbegrenzt hohe Einlagen.

Angebot
Depot-BezeichnungFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 1 772
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen2,60 %
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze3
Top Handelsplätze
Gettex
Wiener Börse AG
Xetra
Scalable Capital
GUT
Zum Angebot *

Scalable Capital Depot Kosten

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Bei Scalable Capital kann zwischen zwei Depotmodellen gewählt werden. Das Modell Free Broker ist kostenlos. Für jede Wertpapiertransaktion werden 0,99 Euro berechnet. Beim Verkauf von PRIME ETFs (iShares, Invesco und Xtrackers) im Scalable FREE Broker fallen genau wie bei regulären Trades ebenfalls 0,99 Euro an. Im PRIME+ Modell entfällt diese Gebühr. Der Kauf von PRIME-ETFs ist über alle Preismodelle hinweg kostenlos.

Das Modell PRIME+ Broker kostet 4,99 Euro pro Monat bzw. 59,88 Euro pro Jahr. Das Modell PRIME+ Broker ist monatlich kündbar. Im Rahmen dieses Preismodells werden alle Wertpapiertransaktionen ab 250 Euro Mindestordervolumen sowie alle ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne ab einem Euro Sparrate kostenlos ausgeführt. Die Depotführung ist beim Scalable Capital Broker kostenfrei.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
€ 0,99
Mindestordergröße€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 0,99
€ 1.000,00€ 0,99
€ 5.000,00€ 0,99
€ 10.000,00€ 0,99
€ 20.000,00€ 0,99
€ 50.000,00€ 0,99
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Gettex
Kostenfrei
Wiener Börse AG kein Angebot
Xetra Gesamtgebühr von 3,99 € zzgl. 0,01% des Ordervolumens (mind. 1,50€)

Scalable Capital Depot Service

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Scalable Capital Depot bietet die wichtigsten Ordertypen wie Limit, Stop oder Stop-Limit. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine benutzerfreundliche Smartphone-App möglich. Der Kundenservice von Scalable Capital steht für Fragen per Telefon, E-Mail oder Live-Chat an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Die Eröffnung von Kinder-, Gemeinschafts- oder Firmendepots ist beim Scalable Capital Broker nicht möglich.

Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
SonstigeOnline-Ausweise (NFC mit Personalausweis): 100 % digitaler Eröffnungsprozess
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Verena Straus, extraETF

„Scalable Capital bietet ein sehr attraktives Depotangebot.“

Scalable Capital bietet ein sehr attraktives Depotangebot. Die Kosten für Wertpapiertransaktionen sind im Vergleich zu anderen Brokern sehr günstig. Neben kostenlosen ETF-Sparplänen und Aktiensparplänen können Kundinnen und Kunden auch den Service einer digitalen Vermögensverwaltung nutzen. Die Depotführung ist kostenlos. Scalable Capital bietet ein Tagesgeldkonto mit Zinsen von 2,60 % p.a. und monatlicher Zinsgutschrift auf unbegrenzt hohe Einlagen. Da Scalable Capital aber nicht steuereinfach ist, mussten wir bei der finalen Gesamtbewertung leider einen ganzen Punkt abziehen, so dass der Anbieter abschließend das folgende Testurteil erhält: GUT.

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Scalable Capital Depot Vergleich

Hier kannst du das Scalable Capital Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Scalable Capital vs Trade Republic
Angebot
Depot-BezeichnungFREETrade Republic Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 1 772 1 630
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
€ 0,99
€ 1,00
Mindestordergröße€ 0,00€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 0,99€ 1,00
€ 1.000,00€ 0,99€ 1,00
€ 5.000,00€ 0,99€ 1,00
€ 10.000,00€ 0,99€ 1,00
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF

Scalable Capital ETF-Sparplan Angebot

Die Scalable Capital bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Scalable Capital auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 1 087 1 087
Anleihen
 465 465
Rohstoffe
 128 128
Geldmarkt
 10 10
Kreditderivate
 21 21
Währungen
 5 5
Portfoliokonzepte
 11 11
Immobilien
 29 29
Kryptowährungen
 16 16

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

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Über Scalable Capital

Scalable Capital ist ein Fintech‑Unternehmen, das eine digitale Vermögensverwaltung und den Wertpapierhandel für Privatanlegende anbietet. Privatanlegende können über Scalable Capital zu günstigen Gebühren Aktien, ETFs, Derivate und Fonds handeln. Scalable Capital wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in München. Scalable Capital hat in mehreren Finanzierungsrunden insgesamt 260 Millionen Euro Kapital erhalten. Zu den Investoren gehören Blackrock, Tencent, HV Capital und Tengelmann Ventures. Scalable Capital ist seit September 2025 eine eigenständige Bank und kann damit jetzt alles rund um Finanzen aus einer Hand zu noch besseren Konditionen anbieten.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein Scalable Capital Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Scalable Capital eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Scalable Capital durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei Scalable Capital legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Scalable Capital abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Scalable Capital Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

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Häufig gestellte Fragen zum Scalable Capital Depot

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