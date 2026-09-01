Scalable Capital Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Scalable Capital Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Scalable Capital Depot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Scalable Capital mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Scalable Capital Depot Angebot
Mit dem Scalable Capital Depot können ETFs, Aktien, Derivate und Fonds gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden über 1.500 ETF-Sparpläne und rund 400 Aktiensparpläne angeboten. Der Handel erfolgt über die Börsenplätze Xetra, Gettex und EIX. Die EIX ist dabei die neue Börse European Investor Exchange, die gemeinsam mit der Börse Hannover betrieben wird. Scalable Capital bietet ein Tagesgeldkonto mit Zinsen von 2,60 % p.a. und monatlicher Zinsgutschrift auf unbegrenzt hohe Einlagen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|ETF-Sparplan
|1 772
|Fondssparplan
|Kryptosparplan
|Guthabenzinsen
|2,60 %
|Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
|Anzahl Handelspätze
|3
|Top Handelsplätze
|Gettex
|Wiener Börse AG
|Xetra
Scalable Capital Depot Kosten
Bei Scalable Capital kann zwischen zwei Depotmodellen gewählt werden. Das Modell Free Broker ist kostenlos. Für jede Wertpapiertransaktion werden 0,99 Euro berechnet. Beim Verkauf von PRIME ETFs (iShares, Invesco und Xtrackers) im Scalable FREE Broker fallen genau wie bei regulären Trades ebenfalls 0,99 Euro an. Im PRIME+ Modell entfällt diese Gebühr. Der Kauf von PRIME-ETFs ist über alle Preismodelle hinweg kostenlos.
Das Modell PRIME+ Broker kostet 4,99 Euro pro Monat bzw. 59,88 Euro pro Jahr. Das Modell PRIME+ Broker ist monatlich kündbar. Im Rahmen dieses Preismodells werden alle Wertpapiertransaktionen ab 250 Euro Mindestordervolumen sowie alle ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne ab einem Euro Sparrate kostenlos ausgeführt. Die Depotführung ist beim Scalable Capital Broker kostenfrei.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
€ 0,99
|Mindestordergröße
|€ 0,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 0,99
|€ 1.000,00
|€ 0,99
|€ 5.000,00
|€ 0,99
|€ 10.000,00
|€ 0,99
|€ 20.000,00
|€ 0,99
|€ 50.000,00
|€ 0,99
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
|kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
|—
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Gettex
Kostenfrei
|Wiener Börse AG
|kein Angebot
|Xetra
|Gesamtgebühr von 3,99 € zzgl. 0,01% des Ordervolumens (mind. 1,50€)
Scalable Capital Depot Service
Das Scalable Capital Depot bietet die wichtigsten Ordertypen wie Limit, Stop oder Stop-Limit. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine benutzerfreundliche Smartphone-App möglich. Der Kundenservice von Scalable Capital steht für Fragen per Telefon, E-Mail oder Live-Chat an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Die Eröffnung von Kinder-, Gemeinschafts- oder Firmendepots ist beim Scalable Capital Broker nicht möglich.
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|Online-Ausweise (NFC mit Personalausweis): 100 % digitaler Eröffnungsprozess
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Scalable Capital bietet ein sehr attraktives Depotangebot.“
Scalable Capital bietet ein sehr attraktives Depotangebot. Die Kosten für Wertpapiertransaktionen sind im Vergleich zu anderen Brokern sehr günstig. Neben kostenlosen ETF-Sparplänen und Aktiensparplänen können Kundinnen und Kunden auch den Service einer digitalen Vermögensverwaltung nutzen. Die Depotführung ist kostenlos. Scalable Capital bietet ein Tagesgeldkonto mit Zinsen von 2,60 % p.a. und monatlicher Zinsgutschrift auf unbegrenzt hohe Einlagen. Da Scalable Capital aber nicht steuereinfach ist, mussten wir bei der finalen Gesamtbewertung leider einen ganzen Punkt abziehen, so dass der Anbieter abschließend das folgende Testurteil erhält: GUT.
Scalable Capital Depot Vergleich
Hier kannst du das Scalable Capital Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|FREE
|Trade Republic Depot
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|—
|—
|ETF-Sparplan
|1 772
|1 630
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
€ 0,99
€ 1,00
|Mindestordergröße
|€ 0,00
|€ 0,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 0,99
|€ 1,00
|€ 1.000,00
|€ 0,99
|€ 1,00
|€ 5.000,00
|€ 0,99
|€ 1,00
|€ 10.000,00
|€ 0,99
|€ 1,00
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF
Scalable Capital ETF-Sparplan Angebot
Die Scalable Capital bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Scalable Capital auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Über Scalable Capital
Scalable Capital ist ein Fintech‑Unternehmen, das eine digitale Vermögensverwaltung und den Wertpapierhandel für Privatanlegende anbietet. Privatanlegende können über Scalable Capital zu günstigen Gebühren Aktien, ETFs, Derivate und Fonds handeln. Scalable Capital wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in München. Scalable Capital hat in mehreren Finanzierungsrunden insgesamt 260 Millionen Euro Kapital erhalten. Zu den Investoren gehören Blackrock, Tencent, HV Capital und Tengelmann Ventures. Scalable Capital ist seit September 2025 eine eigenständige Bank und kann damit jetzt alles rund um Finanzen aus einer Hand zu noch besseren Konditionen anbieten.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein Scalable Capital Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Scalable Capital eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Scalable Capital durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei Scalable Capital legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Scalable Capital abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Scalable Capital Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum Scalable Capital Depot
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