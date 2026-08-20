Mintos Depot im Test

Mintos zeichnet sich besonders durch geringe Gebühren und seinen Kundenservice aus. Zusätzlich wird eine Desktop-Variante und eine App für das Smartphone angeboten. Allerdings stehen Aktien, egal ob per Einzelorder oder Sparplan, derzeit leider noch nicht zur Verfügung. Auch bei der Ordertypenvielfalt sehen wir noch Potenzial. Da Mintos aber nicht steuereinfach ist, mussten wir bei der finalen Gesamtbewertung leider einen ganzen Punkt abziehen, so dass der Anbieter abschließend das folgende Testurteil erhält: Befriedigend.