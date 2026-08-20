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Mintos Depot im Test

  • Für 0 Euro Wertpapiere handeln
  • ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Mintos Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
Mintos
BEFRIEDIGEND
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Bild von Verena Straus

“Mintos punktet besonders mit seinen Kosten.”

Verena Straus, extraETF

Mintos Depot im Test

verena-straus-2.pngvon
Aktualisiert am 20.08.2026

In diesem Testbericht haben wir das Mintos Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Mintos Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Mintos mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Mintos Depot Angebot

Bewertung
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4
5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Mintos Depot können ETFs und Anleihen gehandelt werden, Aktien sollen bald folgen. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne angeboten. Der Wertpapierhandel erfolgt direkt über Tradegate.

Angebot
Depot-BezeichnungMintos Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 904
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze1
Top Handelsplätze
Tradegate
Wiener Börse AG
Xetra
Mintos
BEFRIEDIGEND
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Mintos Depot Kosten

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Eine Wertpapierorder kostet bei Mintos allgemein 0 Euro. Die Mindestordergröße liegt bei einem Euro. Die Depotführung ist ebenso kostenlos.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
0,00 €
Mindestordergröße€ 1,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 0,00
€ 1.000,00€ 0,00
€ 5.000,00€ 0,00
€ 10.000,00€ 0,00
€ 20.000,00€ 0,00
€ 50.000,00€ 0,00
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Tradegate
Wiener Börse AG
Xetra

Mintos Depot Service

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das Mintos Depot bietet derzeit nur die Market Order an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Für Fragen steht der Mintos Kundenservice via E-Mail, Kontaktformular, Chat oder Rückrufservice zur Verfügung.

Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
Sonstige
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige-
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG
Bild von Verena Straus
Verena Straus, extraETF

„Mintos punktet besonders mit seinen Kosten.“

Mintos zeichnet sich besonders durch geringe Gebühren und seinen Kundenservice aus. Zusätzlich wird eine Desktop-Variante und eine App für das Smartphone angeboten. Allerdings stehen Aktien, egal ob per Einzelorder oder Sparplan, derzeit leider noch nicht zur Verfügung. Auch bei der Ordertypenvielfalt sehen wir noch Potenzial. Da Mintos aber nicht steuereinfach ist, mussten wir bei der finalen Gesamtbewertung leider einen ganzen Punkt abziehen, so dass der Anbieter abschließend das folgende Testurteil erhält: Befriedigend.

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Mintos Depot Vergleich

Hier kannst du das Mintos Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Mintos vs Scalable Capital Mintos vs Trade Republic
Angebot
Depot-BezeichnungMintos DepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 904 1 772
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
0,00 €
€ 0,99
Mindestordergröße€ 1,00€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 0,00€ 0,99
€ 1.000,00€ 0,00€ 0,99
€ 5.000,00€ 0,00€ 0,99
€ 10.000,00€ 0,00€ 0,99
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF

Mintos ETF-Sparplan Angebot

Mintos bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Mintos auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 626 626
Anleihen
 248 248
Rohstoffe
 9 9
Geldmarkt
 10 10
Portfoliokonzepte
 2 2
Immobilien
 9 9

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

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Über Mintos

Mintos ist ein Anbieter aus Lettland, der 2014 als Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz durch Martins Sulte und Martins Valters gegründet wurde. Seit 2023 werden auch Anlagen in ETFs und Anleihen angeboten. Mintos sieht sich als Multi-Asset-Anlageplattform, welche den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben möchte, individuelle Investitionsentscheidungen zu treffen. Mintos verfügt heute über ein internationales Team aus mehr als 20 Ländern und ist mit Büros in Riga und Berlin vertreten.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein Mintos Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Mintos eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess bei Mintos durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Anlagekenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei Mintos legitimieren. Das funktioniert per VideoIdent.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Mintos abgeschlossen ist, bekommst du eine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf das Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Mintos Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

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Häufig gestellte Fragen zum Mintos Depot

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