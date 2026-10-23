extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

Finanzen.net Zero Depot im Test

  • Für 0 Euro Wertpapiere handeln
  • Aktien- und ETF-Sparpläne im Angebot
  • Keine Depotgebühren

In diesem Test haben wir das Finanzen.net Zero Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

Finanzen.net Zero Depot eröffnen *
TESTURTEIL
Finanzen.net Zero
GUT
Zum Anbieter *
verena-straus-2.png

“Ein eingeschränktes Angebot zu Top-Konditionen”

Verena Straus, extraETF

Finanzen.net Zero Depot im Test

verena-straus-2.pngvon
Aktualisiert am 23.10.2026

In diesem Testbericht haben wir das Finanzen.net Zero Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Finanzen.net Zero Depot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleich‑Rechner kannst du das Angebot von Finanzen.net Zero mit anderen Depotanbietern vergleichen.

Finanzen.net Zero Depot Angebot

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem Finanzen.net Zero Depot können Aktien, ETFs, Fonds und Derivate kostenlos über den Börsenplatz Gettex oder kostenpflichtig über den Börsenplatz Tradegate gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne angeboten. Das Angebot ist stark eingeschränkt, dafür aber sehr günstig.

Angebot
Depot-BezeichnungFinanzen.net Zero Depot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 1 616
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze1
Top Handelsplätze
Gettex
Tradegate
Wiener Börse AG
Finanzen.net Zero
GUT
Zum Angebot *

Finanzen.net Zero Depot Kosten

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Der Wertpapierhandel über das Finanzen.net Zero Depot ist über den Börsenplatz Gettex kostenfrei. Alle Aktien, ETFs und Derivate können ohne zusätzliche Kosten gehandelt werden. Die Depotführung ist bei Finanzen.net Zero kostenlos. Eine Mindestordergröße gibt es nicht. Darüber hinaus können bestimmte Aktien auch für einen bestimmten Betrag (z.B. 750 Euro) gehandelt werden. Entstehen dabei Bruchstücke wird für diese ein Bruchstückzuschlag von 1 Euro erhoben und der Mindermengenzuschlag entfällt. So kann ein Depot auch mit kleinen Anlagebeträgen sehr individuell zusammengestellt werden. Zusätzlich bietet Finanzen.net Zero auch den Handel über Tradegate an. Hier fällt eine Ordergebühr in Höhe von 2,00 Euro an sowie bei Orders unter 500,00 Euro ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 1,00 Euro. Die Depotführung ist bei Finanzen.net Zero kostenlos.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
€ 0,00
Mindestordergröße€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 0,00
€ 1.000,00€ 0,00
€ 5.000,00€ 0,00
€ 10.000,00€ 0,00
€ 20.000,00€ 0,00
€ 50.000,00€ 0,00
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order Kostenlos
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Gettex
Kostenfrei
Tradegate 2,00 € (+ 1,00 € bei Orders unter 500 €)
Wiener Börse AG kein Angebot

Finanzen.net Zero Depot Service

Bewertung
1
2
3
4
5
BewertungSo haben wir getestet

Das Finanzen.net Zero Depot bietet alle gängigen Ordertypen. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Der Finanzen.net Zero Kundenservice steht für Fragen per E-Mail, Kontaktformular oder Live-Chat zur Verfügung. Die Eröffnung von Kinderdepots oder Gemeinschaftskonten ist derzeit nicht möglich.

Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
Sonstigee-ID mit Personalausweis
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG
verena-straus-2.png
Verena Straus, extraETF

„Ein eingeschränktes Angebot zu Top-Konditionen“

Das Depot von Finanzen.net Zero ermöglicht den kostenlosen Wertpapierhandel an der Börse Gettex. ETF-Sparpläne und Aktiensparpläne werden ebenfalls kostenlos ausgeführt. Mit diesem Angebot bietet Finanzen.net Zero im Vergleich zu anderen Brokern zwar ein etwas eingeschränktes Angebot, dies aber zu Top-Konditionen. Da Finanzen.net Zero aber nicht steuereinfach ist, mussten wir bei der finalen Gesamtbewertung leider einen ganzen Punkt abziehen, so dass der Anbieter abschließend das folgende Testurteil erhält: GUT.

Jetzt Finanzen.net Zero Depot eröffnen! *

Finanzen.net Zero Depot Vergleich

Hier kannst du das Finanzen.net Zero Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
Finanzen.net Zero vs Scalable Capital Finanzen.net Zero vs Trade Republic
Angebot
Depot-BezeichnungFinanzen.net Zero DepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 1 616 1 777
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
€ 0,00
€ 0,99
Mindestordergröße€ 0,00€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 0,00€ 0,99
€ 1.000,00€ 0,00€ 0,99
€ 5.000,00€ 0,00€ 0,99
€ 10.000,00€ 0,00€ 0,99
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF

Finanzen.net Zero ETF-Sparplan Angebot

Finanzen.net Zero bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot von Finanzen.net Zero Comdirect auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 1 052 1 052
Anleihen
 483 483
Rohstoffe
 20 20
Geldmarkt
 15 15
Portfoliokonzepte
 16 16
Immobilien
 27 27
Kryptowährungen
 3 3

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

Zum Depot Vergleich

Über Finanzen.net Zero

Finanzen.net Zero ist ein Angebot von Finanzen.net, einem der führenden Finanzportale in Deutschland. Finanzen.net Zero bietet Anlegenden die Möglichkeit, kostenlos in Aktien und ETFs zu investieren. Es richtet sich insbesondere an Anlegerinnen und Anleger, die an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert sind und keine hohen Gebühren zahlen möchten. Mit Finanzen.net Zero können Anlegerinnen und Anleger über eine mobile App und eine Webplattform kostenlos Aktien und ETFs kaufen und verkaufen. Es gibt keine monatlichen oder jährlichen Gebühren und es fallen auch keine Transaktionskosten an.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein Finanzen.net Zero Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei der Finanzen.net Zero eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Finanzen.net Zero durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei Finanzen.net Zero legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder Post-Ident.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Finanzen.net Zero abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Finanzen.net Zero Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

Jetzt ein Finanzen.net Zero Depot eröffnen

Das Depotangebot von Finanzen.net Zero hat dich überzeugt? Starte jetzt mit dem Vermögensaufbau.

Finanzen.net Zero Depot eröffnen

Häufig gestellte Fragen zum Finanzen.net Zero Depot

Artikel teilen

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.

Inhalt: