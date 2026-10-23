Finanzen.net Zero Depot im Test

Der Wertpapierhandel über das Finanzen.net Zero Depot ist über den Börsenplatz Gettex kostenfrei. Alle Aktien, ETFs und Derivate können ohne zusätzliche Kosten gehandelt werden. Die Depotführung ist bei Finanzen.net Zero kostenlos. Eine Mindestordergröße gibt es nicht. Darüber hinaus können bestimmte Aktien auch für einen bestimmten Betrag (z.B. 750 Euro) gehandelt werden. Entstehen dabei Bruchstücke wird für diese ein Bruchstückzuschlag von 1 Euro erhoben und der Mindermengenzuschlag entfällt. So kann ein Depot auch mit kleinen Anlagebeträgen sehr individuell zusammengestellt werden. Zusätzlich bietet Finanzen.net Zero auch den Handel über Tradegate an. Hier fällt eine Ordergebühr in Höhe von 2,00 Euro an sowie bei Orders unter 500,00 Euro ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 1,00 Euro. Die Depotführung ist bei Finanzen.net Zero kostenlos.