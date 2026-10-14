DADAT Bank Depot im Test

DADAT Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das DADAT Bank Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das DADAT Bank Depot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot der DADAT Bank mit anderen Depotanbietern vergleichen.
DADAT Bank Depot Angebot
Mit dem DADAT Bank Depot können neben Aktien, ETFs & ETCs, Anleihen, Kryptowerte und viele weitere Wertpapierarten gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne angeboten. Neben Xetra, Frankfurt und Stuttgart können DADAT Bank Depot-Kunden z.B. auch an den Börsenplätzen Tradegate und Gettex handeln. Damit bietet die DADAT Bank eine breite Produktpalette an. Die Guthabenzinsen auf dem Sparkonto betragen für Neukunden 3,10 Prozent pro Jahr und für Bestandskunden 2,00 Prozent pro Jahr. Weitere Bedingungen sind dem Preis-Leistungsverzeichnis des Anbieters zu entnehmen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Wertpapierdepot
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|ETF-Sparplan
|138
|Fondssparplan
|Kryptosparplan
|Guthabenzinsen
|3,10 %
|Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
|Anzahl Handelspätze
|43
|Top Handelsplätze
|Frankfurt
|Gettex
|LS Exchange
|Stuttgart
|Tradegate
|Wiener Börse AG
|Xetra
DADAT Bank Depot Kosten
Eine Wertpapierorder kostet beim DADAT Bank Depot 0,10 Prozent der Anlagesumme (maximal 59,95 Euro) zzgl. 3,90 Euro. Hinzu kommen noch marktübliche Spreads und Zuwendungen. Die Depotführung ist kostenfrei, was für Bestandskunden ebenfalls ab 2027 gilt.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
3,90 € + 0,10 % (max. 59,95 €)
|Mindestordergröße
|€ 1,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 4,40
|€ 1.000,00
|€ 4,90
|€ 5.000,00
|€ 8,90
|€ 10.000,00
|€ 13,90
|€ 20.000,00
|€ 23,90
|€ 50.000,00
|€ 53,90
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Frankfurt
|0,015 % (min. 2,70 €, max. 15,00 €) + 0,0504 % (min. 2,52 €)
|Gettex
|1,50 €
|LS Exchange
Kostenfrei
|Stuttgart
|0,015 % (min. 2,70 €, max. 15,00 €) + 0,033 % (min. 0,63 €) + 4,20 €
|Tradegate
|0,015 % (min. 2,70 €, max. 15,00 €)
|Wiener Börse AG
|0,03 % (min. 1,80 €, max. 70,00 €)
|Xetra
|0,015 % (min. 1,95 €, max. 15,00 €) + 0,0048 % (min. 0,60) €)
DADAT Bank Depot Service
Das DADAT Bank Depot bietet die meisten gängigen Orderarten. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Der DADAT Bank Kundenservice steht für Fragen per E-Mail, Kontaktformular, Chat, Rückruf oder Telefon zur Verfügung. Auch die Eröffnung von Gemeinschaftsdepots ist möglich.
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|ID Austria
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|—
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Das DADAT Depot bietet eine sehr gute Basis“
Das DADAT Bank Depot bietet viele wichtige Produkte und Funktionen, die ein Depot benötigt. Die Depotführung ist kostenfrei, was für Bestandskunden ebenfalls ab 2027 gilt. Allerdings sind die Kosten vergleichsweise hoch und die Auswahl an ETF-Sparplänen noch gering. Daher liegt der Broker in unserem Vergleich im oberen Mittelfeld und erreicht damit ein “SEHR GUT”.
DADAT Bank Depot Vergleich
Hier kannst du das DADAT Bank Depot mit anderen Anbietern vergleichen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Wertpapierdepot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|—
|—
|ETF-Sparplan
|138
|1 777
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
3,90 € + 0,10 % (max. 59,95 €)
€ 0,99
|Mindestordergröße
|€ 1,00
|€ 0,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 4,40
|€ 0,99
|€ 1.000,00
|€ 4,90
|€ 0,99
|€ 5.000,00
|€ 8,90
|€ 0,99
|€ 10.000,00
|€ 13,90
|€ 0,99
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
SEHR GUT
EMPFEHLUNG
Quelle: extraETF
DADAT Bank ETF-Sparplan Angebot
Die DADAT Bank bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot der DADAT Bank auf die Anlageklassen verteilt.
Depot Vergleich aller Anbieter
Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.
Über die DADAT Bank
Die DADAT Bank ist eine österreichische Direktbank, die seit 2017 als Anbieter auf dem österreichischen Direktbank- bzw. Online-Brokerage-Markt aktiv ist. Die DADAT Bank (eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG) hat sich zum Ziel gesetzt, das einfachste und modernste Banking und Brokerage in Österreich anzubieten. Die DADAT Bank bietet eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatkundinnen und -kunden an, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite, Wertpapierhandel und Versicherungen. Die DADAT Bank zeichnet sich durch transparente und faire Konditionen aus und legt Wert auf einen einfachen und kundenfreundlichen Service.
Was ist ein Wertpapierdepot?
Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.
So eröffnest du ein DADAT Bank Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei der DADAT Bank eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess der DADAT Bank durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei der DADAT Bank legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder vor Ort in Wien, Linz oder Salzburg.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei der DADAT Bank abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem DADAT Bank Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
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Häufig gestellte Fragen zum DADAT Bank Depot
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