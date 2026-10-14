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DADAT Bank Depot im Test

  • Ab 3,90 Euro Wertpapiere handeln
  • ETF-Sparpläne im Angebot
  • Kostenlose Depotführung

In diesem Test haben wir das DADAT Bank Depot analysiert und bewertet. Verglichen wurden die Kosten, das Produktangebot und der Service.

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TESTURTEIL
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“Das DADAT Depot bietet eine sehr gute Basis”

Verena Straus, extraETF

DADAT Depot im Test

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Aktualisiert am 14.10.2026

In diesem Testbericht haben wir das DADAT Bank Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das DADAT Bank Depot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot der DADAT Bank mit anderen Depotanbietern vergleichen.

DADAT Bank Depot Angebot

Bewertung
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5
BewertungSo haben wir getestet

Mit dem DADAT Bank Depot können neben Aktien, ETFs & ETCs, Anleihen, Kryptowerte und viele weitere Wertpapierarten gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne angeboten. Neben Xetra, Frankfurt und Stuttgart können DADAT Bank Depot-Kunden z.B. auch an den Börsenplätzen Tradegate und Gettex handeln. Damit bietet die DADAT Bank eine breite Produktpalette an. Die Guthabenzinsen auf dem Sparkonto betragen für Neukunden 3,10 Prozent pro Jahr und für Bestandskunden 2,00 Prozent pro Jahr. Weitere Bedingungen sind dem Preis-Leistungsverzeichnis des Anbieters zu entnehmen.

Angebot
Depot-BezeichnungWertpapierdepot
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Optionen
Futures
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 138
Fondssparplan
Kryptosparplan
Guthabenzinsen3,10 %
Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
Anzahl Handelspätze43
Top Handelsplätze
Frankfurt
Gettex
LS Exchange
Stuttgart
Tradegate
Wiener Börse AG
Xetra
DADAT Bank
SEHR GUT
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DADAT Bank Depot Kosten

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Eine Wertpapierorder kostet beim DADAT Bank Depot 0,10 Prozent der Anlagesumme (maximal 59,95 Euro) zzgl. 3,90 Euro. Hinzu kommen noch marktübliche Spreads und Zuwendungen. Die Depotführung ist kostenfrei, was für Bestandskunden ebenfalls ab 2027 gilt.

Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
3,90 € + 0,10 % (max. 59,95 €)
Mindestordergröße€ 1,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 4,40
€ 1.000,00€ 4,90
€ 5.000,00€ 8,90
€ 10.000,00€ 13,90
€ 20.000,00€ 23,90
€ 50.000,00€ 53,90
Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
Preis- & LeistungsverzeichnisZum Verzeichnis
Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
Frankfurt 0,015 % (min. 2,70 €, max. 15,00 €) + 0,0504 % (min. 2,52 €)
Gettex 1,50 €
LS Exchange
Kostenfrei
Stuttgart 0,015 % (min. 2,70 €, max. 15,00 €) + 0,033 % (min. 0,63 €) + 4,20 €
Tradegate 0,015 % (min. 2,70 €, max. 15,00 €)
Wiener Börse AG 0,03 % (min. 1,80 €, max. 70,00 €)
Xetra 0,015 % (min. 1,95 €, max. 15,00 €) + 0,0048 % (min. 0,60) €)

DADAT Bank Depot Service

Bewertung
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BewertungSo haben wir getestet

Das DADAT Bank Depot bietet die meisten gängigen Orderarten. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone-App möglich. Der DADAT Bank Kundenservice steht für Fragen per E-Mail, Kontaktformular, Chat, Rückruf oder Telefon zur Verfügung. Auch die Eröffnung von Gemeinschaftsdepots ist möglich.

Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ordertypen
Market
Limit
Stop
Trailing-Stop
Stop-Limit
One-Cancels-Other-Order (OCO)
Erreichbarkeit Kundenservice
E-Mail
Kontaktformular
Chat
Rückruf-Service
Telefon
Berater vor Ort
Legitimationsverfahren
Post-Ident
Video-Ident
SonstigeID Austria
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
Tablet
Smartphone
App für iOS
App für Android
Verfügbare TAN-Verfahren
Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
PushTAN via App
smsTAN bzw. mobileTAN
Sonstige
Kontomodelle
Girokonto
Wertpapierkredit
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Eröffnung eines Firmendepots möglich?
GmbH
GbR
Einzelunternehmen
AG
UG
Limited
KG
OHG
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Verena Straus, extraETF

„Das DADAT Depot bietet eine sehr gute Basis“

Das DADAT Bank Depot bietet viele wichtige Produkte und Funktionen, die ein Depot benötigt. Die Depotführung ist kostenfrei, was für Bestandskunden ebenfalls ab 2027 gilt. Allerdings sind die Kosten vergleichsweise hoch und die Auswahl an ETF-Sparplänen noch gering. Daher liegt der Broker in unserem Vergleich im oberen Mittelfeld und erreicht damit ein “SEHR GUT”.

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DADAT Bank Depot Vergleich

Hier kannst du das DADAT Bank Depot mit anderen Anbietern vergleichen.

WÄHLE EINEN ANBIETER FÜR DEN VERGLEICH AUS
DADAT Bank vs Scalable Capital DADAT Bank vs Trade Republic
Angebot
Depot-BezeichnungWertpapierdepotFREE
Handelbare Wertpapiere
Aktien
ETFs & ETCs
Investmentfonds
Anleihen
Optionsscheine
Zertifikate
Sparpläne
Aktiensparplan
ETF-Sparplan 138 1 777
Kosten
Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
Gebühr Inlandsorder
3,90 € + 0,10 % (max. 59,95 €)
€ 0,99
Mindestordergröße€ 1,00€ 0,00
Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
€ 500,00€ 4,40€ 0,99
€ 1.000,00€ 4,90€ 0,99
€ 5.000,00€ 8,90€ 0,99
€ 10.000,00€ 13,90€ 0,99
Service & Nutzerkomfort
Steuereinfach
Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
Desktop
App für iOS
App für Android
Kontomodelle
Zweitdepot
Gemeinschaftsdepot
Kinderdepot
Bewertung

Quelle: extraETF

DADAT Bank ETF-Sparplan Angebot

Die DADAT Bank bietet auch ETF-Sparpläne an. Du kannst aus einem breiten Angebot an ETFs wählen. Die Tabelle zeigt, wie sich das ETF-Sparplan Angebot der DADAT Bank auf die Anlageklassen verteilt.

AnlageklasseAnzahl Sparplan-ETFsAnzahl Sparplan-Aktions-ETFs
Aktien
 115 76
Anleihen
 18 16
Rohstoffe
 2 2
Geldmarkt
 1 1
Portfoliokonzepte
 2 1

Depot Vergleich aller Anbieter

Lies unseren Depot Vergleich. Erfahre, welche Anbieter von Wertpapierdepots wir empfehlen.

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Über die DADAT Bank

Die DADAT Bank ist eine österreichische Direktbank, die seit 2017 als Anbieter auf dem österreichischen Direktbank- bzw. Online-Brokerage-Markt aktiv ist. Die DADAT Bank (eine Marke der Schelhammer Capital Bank AG) hat sich zum Ziel gesetzt, das einfachste und modernste Banking und Brokerage in Österreich anzubieten. Die DADAT Bank bietet eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen für Privatkundinnen und -kunden an, darunter Girokonten, Sparkonten, Kredite, Wertpapierhandel und Versicherungen. Die DADAT Bank zeichnet sich durch transparente und faire Konditionen aus und legt Wert auf einen einfachen und kundenfreundlichen Service.

Was ist ein Wertpapierdepot?

Du möchtest wissen, wie ein Wertpapierdepot funktioniert? Alles über Wertpapierdepots findest du in unserem Wissensbereich.

So funktionieren Wertpapierdepots

So eröffnest du ein DADAT Bank Depot

Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei der DADAT Bank eröffnen kannst.

1

Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess der DADAT Bank durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.

2

Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.

3

Legitimation: Nun musst du dich bei der DADAT Bank legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident oder vor Ort in Wien, Linz oder Salzburg.

4

Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei der DADAT Bank abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.

5

Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem DADAT Bank Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.

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Häufig gestellte Fragen zum DADAT Bank Depot

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