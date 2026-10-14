DADAT Bank Depot im Test

Mit dem DADAT Bank Depot können neben Aktien, ETFs & ETCs, Anleihen, Kryptowerte und viele weitere Wertpapierarten gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem ETF-Sparpläne angeboten. Neben Xetra, Frankfurt und Stuttgart können DADAT Bank Depot-Kunden z.B. auch an den Börsenplätzen Tradegate und Gettex handeln. Damit bietet die DADAT Bank eine breite Produktpalette an. Die Guthabenzinsen auf dem Sparkonto betragen für Neukunden 3,10 Prozent pro Jahr und für Bestandskunden 2,00 Prozent pro Jahr. Weitere Bedingungen sind dem Preis-Leistungsverzeichnis des Anbieters zu entnehmen.