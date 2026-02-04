Bitpanda Depot im Test
In diesem Testbericht haben wir das Bitpanda Depot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Bitpanda Depot in den Rubriken Angebot, Kosten, Service und Sicherheit bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Bitpanda mit anderen Depotanbietern vergleichen.
Bitpanda Depot - Angebot & Handelsplätze
Mit dem Bitpanda Depot können neben ETFs auch Aktien und Edelmetalle gehandelt werden. Für den Vermögensaufbau werden zudem zahlreiche ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne und Kryptosparpläne angeboten. Der Handel erfolgt über den Handelsplatz Quotrix. Damit verfügt Bitpanda über eine sehr breite Produktpalette.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Bitpanda Depot
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|ETF-Sparplan
|1 939
|Fondssparplan
|Kryptosparplan
|Guthabenzinsen
|Börsen- und außerbörsliche Handelsplätze
|Anzahl Handelspätze
|1
|Top Handelsplätze
|Wiener Börse AG
|Xetra
Bitpanda Depot - Kosten & Gebühren
Eine Inlandsorder kostet mit dem Bitpanda Depot 1 Euro. Die Mindestordergröße liegt bei 2 Euro. Die Depotführung ist kostenfrei.
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
1,00 €
|Mindestordergröße
|€ 2,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 1,00
|€ 1.000,00
|€ 1,00
|€ 5.000,00
|€ 1,00
|€ 10.000,00
|€ 1,00
|€ 20.000,00
|€ 1,00
|€ 50.000,00
|€ 1,00
|Gebühr für Streichung, Nichtausführung, Änderung einer Order
Kostenfrei
|Gebühr für Orderzusätze (Limit, Stop Buy, Stop-Loss, etc.)
Kostenfrei
|Preis- & Leistungsverzeichnis
|Zum Verzeichnis
|Welche börsenplatzabhängigen Entgelte fallen bei einer Order an?
|Wiener Börse AG
|—
|Xetra
|—
Bitpanda Depot - Service & Nutzerkomfort
Das Bitpanda Depot bietet die Market-Order und die Limit-Order an. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über Apps auf mobilen Geräten möglich. Der Kundenservice des Bitpanda Depots steht für Fragen per Chat zur Verfügung. Die Eröffnung eines Kinderdepots, Zweitdepots, Gemeinschaftsdepots oder Firmendepots ist derzeit noch nicht möglich.
Das Bitpanda Depot ist für österreichische Anleger nach Aussage des Anbieters steuereinfach. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich. Somit werden die Steuern auf Kapitalerträge beim Bitpanda Depot nach Aussage des Anbieters automatisch abgeführt, so dass sich österreichische Anleger nicht selbst um die steuerliche Abwicklung kümmern müssen.
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ordertypen
|Market
|Limit
|Stop
|Trailing-Stop
|Stop-Limit
|One-Cancels-Other-Order (OCO)
|Erreichbarkeit Kundenservice
|Kontaktformular
|Chat
|Rückruf-Service
|Telefon
|Berater vor Ort
|Legitimationsverfahren
|Post-Ident
|Video-Ident
|Sonstige
|—
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|Tablet
|Smartphone
|App für iOS
|App für Android
|Verfügbare TAN-Verfahren
|Face-ID / Touch-ID / Fingerabdruck
|PushTAN via App
|smsTAN bzw. mobileTAN
|Sonstige
|Zwei-Faktor-Authentifizierung
|Kontomodelle
|Girokonto
|Wertpapierkredit
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Eröffnung eines Firmendepots möglich?
|GmbH
|GbR
|Einzelunternehmen
|AG
|UG
|Limited
|KG
|OHG
„Ein kostengünstiges Depot mit umfangreichem Sparplanangebot“
Mein Test zeigt: Bitpanda bietet erstklassige Konditionen und punktet mit niedrigen Ordergebühren, kostenloser Depotführung und einem sehr großen Sparplanangebot. Das Bitpanda Depot ist sowohl auf dem Desktop als auch über Apps auf mobilen Geräten nutzbar.
Es gibt aber auch Einschränkungen: Es steht nur ein Handelsplatz zur Verfügung, Kinderdepots, Gemeinschaftsdepots oder Firmendepots werden nicht angeboten, der Kundenservice ist nur per Chat erreichbar und die Orderarten umfassen ausschließlich die Market-Order und die Limit-Order. Abstriche gab es in der Kategorie Sicherheit, da u.a. die gesetzliche Einlagensicherung fehlt.
Insgesamt ist Bitpanda ein innovativer und kostengünstiger Broker, der sich besonders für kostenbewusste Anleger eignet, die flexibel, digital und effizient investieren möchten. Der Broker erhält somit die Gesamtnote „SEHR GUT“ in unserem Test.
Bitpanda Depot Vergleich
Vergleiche das Bitpanda Depot mit anderen Brokern und finde heraus, welches Depot am besten zu deinen Anlagezielen passt. Nutze unseren Depotvergleich, um die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick zu sehen und die optimale Wahl für deine Geldanlage zu treffen.
|Angebot
|Depot-Bezeichnung
|Bitpanda Depot
|FREE
|Handelbare Wertpapiere
|Sparpläne
|Aktiensparplan
|—
|—
|ETF-Sparplan
|1 939
|1 726
|Kosten
|Depotgebühren p.a.
Kostenlos
Kostenlos
|Gebühr Inlandsorder
1,00 €
€ 0,99
|Mindestordergröße
|€ 2,00
|€ 0,00
|Beispiel Ordergebühren (ohne Börsenentgelt; ohne Neukundenaktionen)
|€ 500,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|€ 1.000,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|€ 5.000,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|€ 10.000,00
|€ 1,00
|€ 0,99
|Service & Nutzerkomfort
|Steuereinfach
|Ist der Handel über folgende Benutzeroberflächen möglich?
|Desktop
|App für iOS
|App für Android
|Kontomodelle
|Zweitdepot
|Gemeinschaftsdepot
|Kinderdepot
|Bewertung
SEHR GUT
GUT
Quelle: extraETF
Bitpanda ETF-Sparplan Angebot
Bitpanda bietet ein breites Angebot an ETF-Sparplänen, das verschiedene Anlageklassen abdeckt. Anleger haben die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von ETFs zu wählen und ihre Investments flexibel an ihre individuellen Anlageziele anzupassen. Besonders attraktiv ist die kostenfreie Ausführung der Sparpläne, die einen langfristigen Vermögensaufbau effizient und kostengünstig ermöglicht. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie sich das ETF-Sparplan-Angebot von Bitpanda auf die verschiedenen Anlageklassen verteilt.
Über Bitpanda
Bitpanda wurde 2014 in Wien mit dem Ziel gegründet, das Investieren für alle zugänglich zu machen. Mit ihrem All-in-one-Broker wenden sie sich an Einsteiger und erfahrene Investoren gleichermaßen, die mit Bitpanda Zugang zu allen wichtigen Assets erhalten sollen. Inituitive, einfache Finanzprodukte und eine hohe Benutzerfreundlichkeit sind ihnen besonders wichtig.
So eröffnest du ein Bitpanda Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Depot bei Bitpanda eröffnen kannst.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Bitpanda durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft angeben. Anfängerinnen und Anfänger dürfen bestimmte Wertpapiere nicht handeln.
Legitimation: Nun musst du dich bei Bitpanda legitimieren. Das funktioniert per Video-Ident.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Bitpanda abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Wertpapiere handeln: Sobald dein Geld auf deinem Bitpanda Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Wertpapieren (Aktien, ETFs & Co.) beginnen.
Häufig gestellte Fragen zum Bitpanda Depot
