Rauchfrei-Rechner

Rauchen ist laut Bundesgesundheitsministerium das vermeidbarste Gesundheitsrisiko. Allein in Deutschland sterben jährlich mehr als 120.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Rauchen kann viele gefährliche Krankheiten verursachen. Nikotin ist ein hochwirksames Gift. Es beschleunigt den Alterungsprozess, kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen und den Zuckerstoffwechsel negativ beeinflussen. So haben Raucher ein doppelt so hohes Risiko, an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Langjähriges Rauchen führt außerdem häufig zu Lungenerkrankungen und begünstigt alle Arten von Krebs. Auch Rauchen während der Schwangerschaft kann schwerwiegende Folgen für das ungeborene Kind haben.