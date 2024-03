Gewinn-Verlust-Rechner

Beispiel: Der Kurs einer Aktie fällt von 100 auf 50 Euro, also um 50 Prozent. Um von 50 Euro wieder auf die ursprünglichen 100 Euro zu kommen, muss sich der Kurs verdoppeln, also um 100 Prozent steigen. Umgekehrt gilt das gleiche Prinzip: Wenn man seit einigen Jahren in einen Welt-ETF investiert ist und 60 Prozent Gewinn gemacht hat, kann der ETF um 37,5 Prozent fallen, ohne dass man in die Verlustzone rutscht.