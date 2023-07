Deutsche Bank Robin Robo-Advisor Test

„Solides Angebot zur Geldanlage mit ETFs“

Anlegerinnen und Anlegern, die wenig Zeit und Lust haben oder nicht über das Fachwissen verfügen, ihre Geldanlage stets an die Entwicklungen der Kapitalmärkte anzupassen, bietet Robin eine ideale Lösung. Der digitale Ableger der Deutschen Bank ermöglicht eine transparente, digitale Vermögensverwaltung, die bereits mit kleineren Beträgen umsetzbar ist. Das computerbasierte Anlageverfahren wird ergänzt durch die Expertise eines erfahrenen Anlageteams. Der Vermögensaufbau wird also stets von Experten überwacht. Die Gebühren sind zwar marktüblich angesetzt, dafür steht aber das Expertenwissen und der gute Name einer Großbank hinter Robin. Versteckte Kosten lauern nicht.

Insgesamt landet das sehr gute Angebot von Robin auf den oberen Rängen unseres Robo-Advisor Vergleichs.