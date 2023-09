Ist der Technologiefonds von boerse.de ein Flop?

Zusätzlich werden über 400 weitere Technologietitel in ein Darwin-Portfolio aufgenommen, das im Fonds mit 40 Prozent gewichtet ist. Hier sollen sich nach der Evolutionstheorie langfristig die stärksten Aktien durchsetzen. Mittelzuflüsse werden in die Titel mit der stärksten Performance investiert, während die schwächsten Titel keine weiteren Zuflüsse erhalten. Mit diesem Ansatz wollen die Fondsentwickler Thomas Müller und Helmut Dichtl besser abschneiden als passive ETF-Strategien, die ihrer Meinung nach zu viele Wertvernichter enthalten.

Die Historie des boerse.de-Technologiefonds ist noch überschaubar, von einer Überrendite gegenüber dem Nasdaq 100 kann jedoch keine Rede sein. Während der iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (WKN: A0YEDL) in diesem Zeitraum ein kumuliertes Plus von 14,2 Prozent erzielen konnte, waren es beim boerse.de-Technologiefonds nur 3,5 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim boerse.de Aktienfonds, der schon länger am Markt ist. Dieser kann zwar seit Auflage im Januar 2017 einen Wertzuwachs von 43,7 Prozent verzeichnen. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (WKN: A0RPWH) schaffte mit 84,4 Prozent aber fast doppelt so viel. Die Produkte von boerse.de dienen mit ihren hohen Gebühren also in erster Linie den eigenen Interessen der Initiatoren und nicht denen der Kunden. Hier wird vor allem das mangelnde Finanzwissen der Kundinnen und Kunden genutzt.