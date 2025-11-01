Trade Republic Krypto-Depot im Test

„Ein sehr gutes Angebot zur Krypto-Geldanlage“

Als Deutschlands erster mobiler Smartphone-Broker ermöglicht Trade Republic Anlegerinnen und Anlegern ein provisionsbefreites Investieren in Kryptowährungen. Pro aufgegebene Order – unabhängig vom Ordervolumen – zahlen die Nutzer des Discount-Brokers einen Euro. Dazu kommt ein Spread von rund 0,5 Prozent, zumindest bei Bitcoin. Neben Bitcoin lassen sich dort auch Ethereum, XRP, Cardano und viele weitere Kryptowährungen handeln. Einige Abstriche müssen Kundinnen und Kunden durch den Spread im Bereich Kosten hinnehmen. Insgesamt erreicht der Anbieter die Note EMPFEHLUNG im Test.