Trade Republic Krypto-Depot im Test

Trade Republic Krypto-Broker im Test
In diesem Testbericht haben wir das Trade Republic Krypto-Broker Angebot analysiert, verglichen und bewertet. Erfahre, wie gut das Trade Republic Krypto-Broker Angebot in den Rubriken Angebot, Kosten und Service bewertet wird. Die Teilergebnisse der genannten Rubriken ergeben die Gesamtbewertung. Mit unserem Vergleichs‑Rechner kannst du das Angebot von Trade Republic mit anderen Krypto-Brokern vergleichen.
Trade Republic Krypto-Angebot
Mit dem Trade Republic Depot können über 50 Kryptowährungen gehandelt werden. Das Mindestordervolumen beträgt 1,00 Euro. Der Handel ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr möglich. Sparpläne auf Kryptowährungen werden angeboten, allerdings sind bislang keine Auszahlungspläne verfügbar.
|Das Angebot im Überblick
|Anzahl Kryptowährungen
|47
|Eingesetzte Produkttypen
|Physische Coins
|Mindestordervolumen
|1,00 €
|Handelszeit
|24/7
|Einzahlungsmöglichkeiten
|SEPA, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay
|Sparplan
|Auszahlplan
Trade Republic Krypto-Kosten
Der Handel mit Kryptowährungen über das Trade Republic Depot kostet 1 Euro Fremdkostenpauschale. Die Mindesteinzahlung beträgt 0,01 Euro. Der durchschnittliche Spread für Kryptowährungen liegt bei ca. 0,50 Prozent. Die Depotführung ist beim Trade Republic Depot kostenlos.
|Die Kosten im Überblick
|Depotgebühren
|Kostenlos
|Mindesteinzahlung
|0,01 €
|Handelskosten
|1,00 € Fremdkostenpauschale
|Spread
|ca. 0,50 %
|Kosten Kryptoverwahrung
|0,00 €
|Kosten Sparplan
|—
|Gebühren für eine Order (ohne Spread)
|100,00 €
|1,00 €
|500,00 €
|1,00 €
|1.000,00 €
|1,00 €
|5.000,00 €
|1,00 €
|10.000,00 €
|1,00 €
|20.000,00 €
|1,00 €
|50.000,00 €
|1,00 €
Trade Republic Krypto-Service
Das Trade Republic Depot bietet den Handel mit echten Kryptowährungen an. Die Verwahrung dieser erfolgt durch den Anbieter BitGo Deutschland GmbH. Der Handel ist sowohl über den Desktop als auch über eine Smartphone‑App möglich. Der Trade Republic Depot Kundenservice steht für Fragen per Online-Chat zur Verfügung.
|Die Nutzerfreundlichkeit im Überblick
|Steuereinfach
|Rechtsform
|GmbH
|Marktstart
|2019
|Lizenz
|Banklizenz der BaFin
|Partnerbank
|DB, HSBC, JPM, Citi
|Verwahrung
|BitGo Deutschland GmbH
|Serverstandort
|Deutschland
„Ein sehr gutes Angebot zur Krypto-Geldanlage“
Als Deutschlands erster mobiler Smartphone-Broker ermöglicht Trade Republic Anlegerinnen und Anlegern ein provisionsbefreites Investieren in Kryptowährungen. Pro aufgegebene Order – unabhängig vom Ordervolumen – zahlen die Nutzer des Discount-Brokers einen Euro. Dazu kommt ein Spread von rund 0,5 Prozent, zumindest bei Bitcoin. Neben Bitcoin lassen sich dort auch Ethereum, XRP, Cardano und viele weitere Kryptowährungen handeln. Einige Abstriche müssen Kundinnen und Kunden durch den Spread im Bereich Kosten hinnehmen. Insgesamt erreicht der Anbieter die Note EMPFEHLUNG im Test.
Trade Republic Krypto-Depot Vergleich
Vergleiche das Trade Republic Krypto-Depot mit anderen Anbietern.
Quelle: extraETF, Datenstand: 01.09.2025
Über Trade Republic
Trade Republic ist seit 2019 auf dem Markt. Das Berliner Fintech gilt wegen seinen vergleichsweise günstigen und mitunter kostenlosen Angeboten als sogenannter Discount-Broker oder auch Neobroker. Anlegerinnen und Anleger können dort neben ETFs, Einzelaktien und Derivaten auch Kryptowährungen handeln. Dies geschieht per App. Außerdem wird eine Desktop-Variante angeboten.
So eröffnest du ein Trade Republic Krypto-Depot
Wir zeigen dir, wie du ein Krypto-Depot bei Trade Republic eröffnest.
Depot eröffnen: Als erstes musst du den Depoteröffnungsprozess von Trade Republic durchlaufen. Gib dort deine persönlichen Daten ein.
Wertpapierkenntnisse: Im Rahmen der Depoteröffnung musst du deine Erfahrung im Wertpapiergeschäft bzw. Kryptohandel angeben.
Legitimation: Nun musst du dich bei Trade Republic legitimieren.
Geld einzahlen: Wenn die Depoteröffnung bei Trade Republic abgeschlossen ist, bekommst du deine Bankverbindung mitgeteilt. Nun kannst du Geld auf dein Verrechnungskonto überweisen.
Mit Kryptowährungen starten: Sobald dein Geld auf deinem Trade Republic Verrechnungskonto eingegangen ist, kannst du mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen.
Häufig gestellte Fragen zum Trade Republic Krypto-Broker
