Kraken Krypto-Depot im Test

„Ein sehr guter Krypto-Broker“

Kraken erzielt als im Krypto-Broker Test in den Kategorien Angebot und Service die volle Punktzahl. Die Anzahl der angebotenen Kryptowährungen ist groß, das Mindestordervolumen gering und es gibt auch die Möglichkeit Krypto-Sparpläne einzurichten. Auch bei den Kosten macht Kraken eine gute Figur, da diese gering sind, die Kryptoverwahrung 0 Euro kostet und die Depotführung kostenlos ist. Der Spread ist variabel.

Kraken hat seinen Unternehmenssitz in den USA, weswegen Unterschiede bei der Einlagensicherung sowie der Banklizenz im Vergleich zu in Deutschland ansässigen Anbietern bestehen. Darüber hinaus müssen deshalb auch die Steuern im Vergleich zu inländischen Brokern selbst abgeführt werden. Kraken stellt seinen Kunden einen Steuerreport zur Hilfe bei den Steuern bereit. Zusätzlich hilfreich könne auch der globale Krypto-Steuerrechner des Anbieters Koinly sein, mit dem Kraken zusammenarbeitet.

Insgesamt erreicht der Anbieter die Note „Sehr Gut“ im Test.