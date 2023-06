eToro Krypto-Broker im Test

eToro ist eines der weltweit führenden sozialen Investmentnetzwerke und zielt darauf ab, die Art und Weise, wie Menschen investieren, zu revolutionieren und die finanzielle Ausbildung der Investoren zu verbessern, so die eigene Aussage. Die Plattform bietet also auch den Handel mit etlichen Kryptowährungen an.

Fazit Angebot: Bereits heute ist das Angebot an handelbaren Kryptowährungen sehr groß. Die wichtigsten Währungen sind vorhanden und selbst die zweite sowie dritte Reihe wird noch abgedeckt. Auch der Staking-Service ist interessant. Eine Sparplan-Funktion würde das tolle Angebot noch abrunden.

Bewertung der Kosten

Bei eToro fallen keine Handelskosten an. Der Spread liegt bei einem Prozent. Diese Gebühr ist in dem Preis enthalten, den eToro anzeigt, wenn man eine Position eröffnet oder schließt. Nutzer sollten sich also nicht wundern, wenn direkt nach dem Kauf ein Verlust von einem Prozent ausgewiesen wird. Für die Kryptoverwahrung fällt ein Euro an.

Die Kosten im Überblick