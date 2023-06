Onvista Bank ETF-Sparplan Test

1997 unter dem Namen Fimatex gestartet, 2003 unter Fimatex by Boursorama weitergeführt und 2009 unter dem Namen Onvista Bank weiterentwickelt, bietet das Unternehmen nun seit über 20 Jahren professionelles Brokerage für Endkunden. Die Onvista Bank ist eine Marke der Commerzbank AG und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Als Marke der Commerzbank unterliegt die Onvista Bank über die Commerzbank AG der deutschen Bankenaufsicht und ist freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).