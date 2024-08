FIL Fondsbank ETF-Sparplan Test

„Ein solides Angebot für den langfristigen Vermögensaufbau“

Die FIL Fondsbank bietet rund 1.100 ETF-Sparpläne an. ETFs können für 0,20 Prozent bespart werden und sind ab einer Mindestsparrate von 25 Euro möglich. Damit bietet das ETF-Sparplan Angebot der FIL Fondsbank ein breites, günstiges Angebot. Am besten schneidet die FIL Fondsbank in der Kategorie „Service“ ab.

Daher erhält die FIL Fondsbank in unserem Vergleich die Note „Gut“.