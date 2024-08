FIL Fondsbank Depot im Test

Die FIL Fondsbank bietet den Handel von ETFs und Investmentfonds sowie zahlreiche günstige ETF-Sparpläne an. Für eine Wertpapierorder erhebt die FIL Fondsbank 2,00 Euro zzgl. 0,20 Prozent des Transaktionswertes an Umsatzkommission als Gebühren. Die Depotführung ist mit Kosten von 45 Euro p.a. verbunden. Allerdings ist das Depot ab 20.000 Euro Depotvolumen kostenlos. Die Mindestordergröße liegt bei 500 Euro. Zudem lässt sich ein Kinderdepot, Gemeinschaftsdepot oder Zweitdepot eröffnen. Die FFB hat ihren Sitz in Deutschland. Sie besitzt nach eigener Aussage eine Vollbanklizenz und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Das FIL Fondsbank Depot erhält daher insgesamt die Note „Gut“.